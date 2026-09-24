Cine se află în spatele proiectelor editoriale din industria iGaming

În acest articol îți arat cine sunt oamenii care scriu și verifică site-urile despre cazinouri online și pariuri sportive din România. Vei afla ce roluri există într-o astfel de echipă și ce obligații are ea față de ONJN.
Îți explic și cum să deosebești un proiect făcut de oameni care cunosc domeniul, de un site făcut doar pentru linkuri și comisioane. Mai jos îți spun exact unde să te uiți.
Ce este un proiect editorial iGaming
Un proiect editorial iGaming este un site care scrie despre cazinouri online, case de pariuri și bonusuri, fără să organizeze jocuri de noroc. Nu îți deschizi cont pe el și nu depui bani.
Citești o recenzie sau un tutorial, apoi decizi tu unde să te înregistrezi.
Cei mai mulți dintre acești editori sunt afiliați.
Au un contract cu operatorii licențiați și primesc un comision pentru jucătorii pe care îi trimit către platforma de casino sau agenția de pariuri. Modelul este același ca la site-urile care recomandă telefoane, doar că aici domeniul este reglementat.
Tocmai din acest motiv, un site de afiliere serios nu poate scrie orice.
Textele despre bonusuri, rulaj sau retrageri trebuie să corespundă cu ce găsești în termenii și condițiile operatorului de jocuri de noroc. Dacă articolul îți promite un bonus fără rulaj, iar la casino descoperi rulaj de 35x, cineva nu și-a făcut bine treaba.
În afară de echipa site-ului, nimeni nu verifică textele înainte de publicare. Dacă informația nu se potrivește cu realitatea, cititorul pleacă.
Rolurile din spatele unui site
Un site de nișă bine făcut nu este opera unei singure persoane. Din experiența mea, într-o echipă de acest fel găsești aproape întotdeauna câteva roluri:
· autorul, care scrie recenziile, tutorialele și ghidurile pentru jucători
· editorul, care verifică cifrele, bonusurile și condițiile de rulaj înainte de publicare
· specialistul SEO, care alege subiectele după ce caută românii pe Google
· dezvoltatorul web, care ține site-ul rapid și funcțional pe mobil
· analistul iGaming, care testează platformele de casino, de la deschiderea contului până la retragere
De multe ori, aceeași persoană acoperă două sau trei roluri. Organigrama contează mai puțin. Important este dacă cineva chiar a intrat în cont și a cerut o retragere înainte să scrie că retragerile durează două zile.
Dar cum ajunge un text despre sloturi să fie corect? Cineva deschide jocul și compară RTP-ul din meniul de informații cu cel de pe site-ul furnizorului, deoarece unele jocuri au mai multe versiuni de RTP. Fără pasul acesta, articolul repetă ce scrie pe alte site-uri, cu greșeli cu tot.
Actualizarea este cealaltă parte a muncii. Bonusurile se schimbă lunar, iar un articol din 2023 care nu a mai fost atins induce cititorul în eroare.
Licența ONJN pentru afiliați
Nu poți face afiliere pentru jocuri de noroc în România fără licență. Legea încadrează afiliații la activități conexe, adică licența Clasa a II-a, separată de licența Clasa I a operatorilor. Un site care promovează operatori fără această licență lucrează în afara legii.
ONJN publică pe site-ul propriu lista licențiaților Clasa a II-a, inclusiv afiliații. Poți verifica singur dacă firma din spatele unui site apare acolo. Mulți editori serioși afișează numărul licenței în subsolul paginii.
Cea mai importantă obligație este să promovezi doar operatori autorizați în România. În martie 2026, ONJN a depus la DIICOT o plângere penală împotriva unui afiliat licențiat Clasa a II-a care redirecționa jucători către cazinouri nelicențiate. Deci autoritatea se uită și la afiliați, nu doar la operatori.
Pentru tine, ca jucător, licența afiliatului este primul filtru. Dacă pe un site găsești linkuri către un casino din lista neagră ONJN, cei din spatele lui nu îți vor binele.
Semnele unui site bine făcut
Primul semn este transparența. Cauți pagina echipei și te uiți dacă găsești oameni reali, cu roluri clare, nu un text generic despre pasiunea pentru jocuri de noroc.
Companiile de afiliere serioase își prezintă public autorii, editorii și specialiștii SEO. Un exemplu este pagina cu echipa Betting PRO Advertising, unde vezi cine scrie, cine verifică și cine se ocupă de partea tehnică.
Al doilea semn este data actualizării. Un articol despre bonusuri de bun venit fără dată sau cu una veche de un an nu merită timpul tău. Oferta s-a schimbat aproape sigur între timp.
Al treilea semn ține de ton. Dacă fiecare recenzie se încheie cu laude și niciun dezavantaj, textul a fost scris pentru comision, nu pentru tine. Un editor care chiar a testat platforma îți spune și că retragerea prin transfer bancar a durat trei zile.
Verifică aceste trei semne data viitoare când citești o recenzie de casino. Îți iau două minute și te scutesc de un cont deschis pe baza unei recenzii pe care nu a semnat-o nimeni. Oricât de bun ar fi site-ul, banii sunt ai tăi. Joacă responsabil!