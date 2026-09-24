Cine se află în spatele proiectelor editoriale din industria iGaming

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 sept. 2026, 15:01

În acest articol îți arat cine sunt oamenii care scriu și verifică site-urile despre cazinouri online și pariuri sportive din România. Vei afla ce roluri există într-o astfel de echipă și ce obligații are ea față de ONJN. Îți explic și cum să deosebești un proiect făcut de oameni care cunosc domeniul, de un site făcut doar pentru linkuri și comisioane. Mai jos îți spun exact unde să te uiți.

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