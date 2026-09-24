Consilier USR, printre cei arestați după protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Cine e Dănuț Dincă

Publicat 24 sept. 2026, 09:45 Actualizat 24 sept. 2026, 09:58

Un consilier USR din județul Vaslui a fost arestat, joi dimineață, după violențele de la protestul ciobanilor din 15 septembrie. Până în acest moment, șapte dintre instigatorii pentru care polițiștii au solicitat arestarea preventivă, au primit astfel de mandate după ce au ajuns în fața instanței. Unul dintre agresorii echipei Realitatea PLUS a fost arestat preventiv în urma audierilor maraton, iar un altul a fost pus sub control judiciar. Cel de-al treilea a plecat din țară imediat după protest și se fac demersuri pentru aducerea sa. Alți 5 instigatori infiltrați la protestul ciobanilor se află în arest la domiciliu, iar alții au primit control judiciar. Jurnaliștii Realitatea PLUS au cerut un punct de vedere de la USR, însă până în acest moment nu am primit niciun răspuns.

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