Consilier USR, printre cei arestați după protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Cine e Dănuț Dincă

Un consilier USR din județul Vaslui a fost arestat, joi dimineață, după violențele de la protestul ciobanilor din 15 septembrie. Până în acest moment, șapte dintre instigatorii pentru care polițiștii au solicitat arestarea preventivă, au primit astfel de mandate după ce au ajuns în fața instanței. Unul dintre agresorii echipei Realitatea PLUS a fost arestat preventiv în urma audierilor maraton, iar un altul a fost pus sub control judiciar. Cel de-al treilea a plecat din țară imediat după protest și se fac demersuri pentru aducerea sa. Alți 5 instigatori infiltrați la protestul ciobanilor se află în arest la domiciliu, iar alții au primit control judiciar. Jurnaliștii Realitatea PLUS au cerut un punct de vedere de la USR, însă până în acest moment nu am primit niciun răspuns.
UPDATE - Dănuț Dincă este consilierul USR care a fost săltat în Vaslui și adus la audieri în Capitală. Primarul USR al comunei Bogdănești a sărit în apărarea sa și a declarat că acesta este un tânăr serios și muncitor, care se ocupă de cele 400 de oi pe care le are. "Nu cred că a avut manifestări violente", a transmis Andreea Vasluianu.
Stoica Valentin și Andone Auraș sunt doi dintre indivizii care au fost arestați preventiv pentru instigare la violențe la protestul ciobanilor, potrivit surselor. Totul după ce au fost aduși la audieri. Stoica Valentin este unul dintre indivizii care au agresat echipa Realitatea PLUS în timp ce transmitea în direct de la fața locului.
Stoica Valentin este chiar fiul fostului șef al jandarmeriei din Călărași si fost prefect al județului, Marian Stoica. Un alt agresor al echipei Realitatea PLUS a plecat din țară imediat după protest și se fac demersuri pentru aducerea sa în țară.
Andone Auraș a aruncat cu garduri în jandarmi și a încercat, alături de mai mulți instigatori, să răstoarne mașina jandarmeriei, au transmis aceleași surse.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Unul dintre instigatorii care au fost arestați preventiv în urma violențelor de la protestul fermierilor din Piața Victoriei, este consilier USR, relatează Realitatea PLUS, care citează presa locală.
Jurnaliștii de la Realitatea PLUS au căutat în lista consilierilor locali ai formațiunii conduse de Dominic Fritz și au găsit acolo numele lui Dănuț Dincă. El a fost arestat preventiv în primul lot propus de autorități cu această măsură în instanță, iar faptul că s-a luat această măsură dură înseamnă că a avut o implicare activă în ceea ce a însemnat violențele, instigările din cadrul protestelor ciobanilor din Piața Victoriei, de săptămâna trecută.
Realitatea PLUS a precizat că va solicita un punct de vedere din partea USR pentru a clarifica dacă bărbatul este membru al partidului și dacă, în cazul său, vor fi luate măsuri.
Primarul USR al comunei Bogdănești, unde instigatorul este consilier local, a sărit în apărarea acestuia, respingând ideea că Dănunț Dincă ar fi comis violențe.
Percheziții de amploare în București și 15 județe după incidentele violente de la protest
Marți dimineață, pe 22 septembrie, au avut loc percheziții de amploare la instigatorii de la protestul ciobanilor din 15 septembrie.
29 de adrese din București și 15 județe ale țării au fost verificate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), în dosarul privind incidentele violente produse în Piața Victoriei, în timpul protestului.
"Astăzi, 22 septembrie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere, în municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui", a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, în dosarul penal instrumentat de procurori sunt cercetate 40 de persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. În cazul a 10 dintre aceste persoane au fost dispuse deja măsuri preventive.
Potrivit anchetatorilor, în timpul protestului, o parte dintre participanți au devenit violenți, i-au amenințat pe jandarmii care se aflau la fața locului pentru a asigura buna desfășurare a manifestației. Obiecte precum borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice au fost aruncate de participanții violenți în direcția efectivelor de jandarmi.
De asemenea, unii dintre manifestanți au adoptat un comportament agresiv și au lovit cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, chiar bâte, mai mulți jandarmi.
"De asemenea, unii dintre autori ar fi exercitat acte de violență fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în exercitarea atribuțiilor de serviciu", mai arată comunicatul.
Totodată, în timpul manifestației, mai mulți protestatari au distrus o autospecială a Jandarmeriei, precum și altor bunuri ce le aparțineau jandarmilor.