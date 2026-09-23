5 alimente care vor costa mai mult în această iarnă. Unul se găsește în aproape orice bucătărie

Publicat 23 sept. 2026, 20:02 Sursă The Conversation

Mai multe alimente de consum frecvent s-ar putea scumpi în această iarnă, pe fondul vremii extreme, al secetei și al costurilor mai ridicate pentru energie și îngrășăminte. Printre produsele vizate se numără ciocolata, cartofii, legumele cu frunze verzi, pâinea și uleiul de măsline.

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