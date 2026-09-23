5 alimente care vor costa mai mult în această iarnă. Unul se găsește în aproape orice bucătărie

Mai multe alimente de consum frecvent s-ar putea scumpi în această iarnă, pe fondul vremii extreme, al secetei și al costurilor mai ridicate pentru energie și îngrășăminte. Printre produsele vizate se numără ciocolata, cartofii, legumele cu frunze verzi, pâinea și uleiul de măsline.
Avertismentul aparține cercetătoarelor Sophie Perry și Leila Fathi de la City St George’s, University of London, care au analizat situația într-un material publicat de The Conversation. Cele două explică faptul că mai mulți factori se suprapun și pun presiune asupra producției alimentare. Recoltele sunt afectate de condițiile meteorologice, în timp ce energia și îngrășămintele mai scumpe cresc cheltuielile producătorilor.
Ciocolata este printre alimentele cele mai expuse
Ciocolata se află printre produsele pentru care presiunile asupra producției de cacao ar putea ajunge din nou la consumatori.
Coasta de Fildeș asigură aproximativ 45% din producția mondială de cacao, iar cea mai mare parte provine din ferme mici. Arborii de cacao sunt vulnerabili atât la secetă, cât și la ploile abundente, iar condițiile meteorologice extreme pot afecta recoltele.
Situația ar putea fi complicată și de fenomenul El Niño, despre care cercetătoarele estimează că ar putea persista până în 2027 și ar putea accentua ambele tipuri de extreme meteorologice.
Efectele s-au văzut deja în prețurile din Marea Britanie. O tabletă de ciocolată Dairy Milk costă în prezent cu peste 60% mai mult decât în 2021.
Presiunea asupra producătorilor ar putea duce inclusiv la schimbări ale rețetelor. Pentru reducerea costurilor, untul de cacao ar putea fi înlocuit cu ingrediente mai ieftine, precum uleiul de palmier.
Cartofii ar putea avea prețuri mai mari
Cartofii sunt un alt aliment pentru care recoltele au fost afectate de condițiile meteo. Vara foarte secetoasă a pus presiune asupra culturilor, iar estimările indică o producție mai mică în Marea Britanie și în Europa.
Recoltele europene ar putea fi cu aproximativ 3,5 milioane de tone sub nivelul anticipat. Diferența echivalează cu aproximativ 5 kilograme pentru fiecare persoană de pe continent.
Cum cererea pentru cartofi rămâne constantă, reducerea cantității disponibile poate pune presiune asupra prețurilor. În cazul în care oferta scade, iar consumul nu se reduce în același ritm, prețurile tind să crească.
Spanacul și salata sunt afectate de căldură
Pe lista alimentelor vulnerabile se află și legumele cu frunze verzi, printre care spanacul și salata.
Aceste culturi sunt deosebit de sensibile la temperaturile ridicate și la lipsa apei, în condițiile în care au rădăcini superficiale și depind mai mult de disponibilitatea apei din straturile apropiate de suprafața solului.
Randamentele culturilor din Marea Britanie au scăzut drastic, iar comercianții ar putea fi nevoiți să apeleze într-o măsură mai mare la importuri din Spania pentru a acoperi necesarul.
Pâinea este afectată mai ales de costul energiei
În cazul pâinii, prețul grâului nu reprezintă principala sursă de presiune asupra costurilor de producție.
Grâul constituie doar aproximativ 10% din costul pâinii, în timp ce energia consumată de mori și de cuptoarele brutăriilor are o pondere mai importantă.
Astfel, costurile mai ridicate ale energiei pot influența prețul final al pâinii chiar și atunci când materia primă nu înregistrează o creștere la fel de mare.
Uleiul de măsline ar putea să se scumpească din nou
Uleiul de măsline, un produs prezent în numeroase bucătării, s-a ieftinit după nivelul foarte ridicat atins în 2024. Totuși, prețurile ar putea începe din nou să crească în lunile următoare.
Spania, unul dintre principalii producători, are aproximativ 70% dintre plantațiile de măslini neirigate. Aceste culturi depind, prin urmare, de cantitatea de precipitații.
În acest an, incendiile au afectat livezi de măslini din Grecia, Italia și Portugalia, adăugând o nouă presiune asupra producției.
Cercetătoarele Sophie Perry și Leila Fathi subliniază că aceste probleme nu acționează separat. Vremea extremă poate reduce producția, în timp ce energia și îngrășămintele mai scumpe cresc costurile fermierilor și ale procesatorilor, iar efectele se pot transmite mai departe în prețurile plătite de consumatori.