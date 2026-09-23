Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor va începe cel târziu la 1 octombrie. Anunțul ANSVSA

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 11:08

Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor va începe cel târziu la 1 octombrie, imediat după primirea dozelor de vaccin de la Banca Europeană de Vaccinuri. În paralel, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că va urgenta procedurile administrative pentru achiziționarea dozelor suplimentare necesare.

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