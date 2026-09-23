Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor va începe cel târziu la 1 octombrie. Anunțul ANSVSA

Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor va începe cel târziu la 1 octombrie, imediat după primirea dozelor de vaccin de la Banca Europeană de Vaccinuri. În paralel, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că va urgenta procedurile administrative pentru achiziționarea dozelor suplimentare necesare.
Vaccinarea ovinelor și caprinelor începe cel târziu la 1 octombrie
”Campania de vaccinare este previzionată să demareze cel târziu la data de 1 octombrie 2026, imediat ce vor fi primite dozele de la Banca Europeană. În paralel, ANSVSA urgentează procedurile administrative pentru achiziția restului de doze necesare. Se vor vaccina toate animalele, conform prospectului produsului vaccinal, respectiv pentru Pesta Micilor Rumegătoare (PMR) - se va vaccina exclusiv în județele Constanța și Tulcea (arealul de risc din Dobrogea) și pentru Variola Ovină și Caprină (VOC) se va vaccina la nivelul întregii țări”, a transmis ANSVSA printr-un comunicat.
Instituția susține că Planul de Acțiune respectă cadrul legal european impus prin Regulamentul (UE) nr. 361/2022 și a fost elaborat în urma consultărilor și recomandărilor experților europeni din cadrul EuVET, astfel că punerea sa în aplicare nu necesită un vot sau o aprobare formală din partea Comisiei Europene.
Potrivit ANSVSA, etapele oficiale ale Planului de Acțiune s-au derulat conform calendarului. Astfel, forma finală a planului și solicitarea de doze vaccinale au fost agreate cu Comisia Europeană în perioada 14-17 septembrie, în cadrul reuniunii șefilor serviciilor veterinare din statele membre desfășurate în Irlanda. Pe 17 septembrie, celelalte state membre au fost informate în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente și furaje (SCoPAFF), iar pe 21 septembrie ANSVSA a transmis oficial Comisiei Europene solicitarea de susținere cu un număr cât mai mare de doze vaccinale din cadrul Băncii Europene de Vaccinuri.
Care sunt condițiile pentru reluarea exporturilor de animale vii
ANSVSA precizează că implementarea Planului de Acțiune reprezintă o condiție pentru reluarea și stabilizarea exporturilor de animale. În același timp, autoritatea subliniază că măsurile nu afectează schimburile comerciale cu carne, carcase, lapte și produse lactate provenite din zonele libere, iar unitățile de abatorizare și procesare își pot desfășura activitatea fără restricții.
În ceea ce privește exporturile de animale vii către state terțe, ANSVSA afirmă că a utilizat pârghiile diplomatice pentru a securiza acordurile bilaterale cu șase piețe terțe majore, respectiv cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. ”Deoarece aceste state nu sunt condiționate de normele interne de tranzit terestru ale UE, exporturile de animale vii, după implementarea planului de vaccinare se vor putea relua prin coridoare logistice maritime și aeriene directe”, au transmis reprezentanții autorității.
Nu în ultimul rând, ANSVSA avertizează că respectarea calendarului de ridicare a restricțiilor depinde de aplicarea măsurilor de biosecuritate și de prevenirea mișcărilor clandestine de animale și a comerțului ilegal.
”Eficiența acestui plan tehnic și respectarea calendarului de ridicare a restricțiilor depind critic de disciplina operatorilor economici din teritoriu. Singurul factor care poate periclita calendarul îl reprezintă mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal. ANSVSA colaborează permanent cu asociațiile de crescători și corpul medicilor veterinari pentru implementarea riguroasă a măsurilor și va reveni cu noi detalii pe măsura evoluției situației”, se mai arată în comunicat.