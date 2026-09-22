Inteligența artificială a ajuns în centrul discuțiilor despre riscurile tehnologice ale viitorului, iar un vechi catren atribuit lui Nostradamus este reinterpretat acum prin prisma temerilor legate de AI. Textul, scris cu aproape cinci secole în urmă, nu menționează roboți sau calculatoare, însă adepții astrologului francez susțin că anumite expresii ar putea descrie, în mod surprinzător, apariția unei forme de inteligență artificială.
Nostradamus, pe numele său Michel de Nostredame, este unul dintre cei mai cunoscuți prezicători din istorie. Unele dintre scrierile sale au fost asociate ulterior cu evenimente majore, printre care Marele Incendiu de la Londra, ascensiunea lui Hitler, moartea Prințesei Diana și atacurile teroriste de la 11 septembrie din Statele Unite.
Catrenul lui Nostradamus interpretat acum prin prisma inteligenței artificiale
Predicțiile lui Nostradamus au fost adunate în volumul „Les Propheties”, publicat în 1555. Astrologul francez a folosit catrene cu formulări criptice, iar acestea au fost reinterpretate de-a lungul timpului pentru a fi asociate cu diferite evenimente istorice.
Unul dintre pasajele readuse acum în atenție este Catrenul 31 din Secolul IV. Textul este considerat de unii dintre adepții lui Nostradamus drept o posibilă descriere simbolică a unei tehnologii asemănătoare inteligenței artificiale.
Catrenul spune: „Luna în plină noapte peste muntele înalt, noul înțelept cu o minte solitară o vede: De către discipolii săi invitați să fie nemuritori, ochii spre sud. Mâinile în piepturi, corpurile în foc.”
Interpretarea modernă pornește în special de la expresiile „minte solitară”, „nemuritori” și „discipolii”. Fanii lui Nostradamus le-au asociat cu o inteligență artificială sau cu o formă de inteligență computerizată capabilă să funcționeze independent.
În această interpretare, „noul înțelept” ar reprezenta chiar tehnologia revoluționară, în timp ce „discipolii” ar putea fi oamenii care ajung să depindă de aceasta sau să o urmeze.
„Corpurile în foc”, legate de un posibil scenariu sumbru
Cea mai tulburătoare parte a catrenului este însă finalul: „Mâinile în piepturi, corpurile în foc”.
Adepții interpretării apocaliptice consideră că aceste cuvinte ar putea face referire la o boală sau la o pandemie de proporții, în urma căreia numeroase victime ar trebui incinerate.
Legătura cu inteligența artificială este una construită prin reinterpretarea versurilor, nu printr-o referire explicită a lui Nostradamus la tehnologia modernă. Totuși, pasajul a fost readus în atenție într-un moment în care dezvoltarea sistemelor AI avansate provoacă dezbateri despre riscurile pe care acestea le-ar putea aduce, scrie Daily Mail.
Demisia unui angajat Anthropic a readus profeția în atenție
Catrenul a fost discutat din nou în aceeași săptămână în care Jacob Coxon, angajat al companiei Anthropic, a devenit viral după ce și-a anunțat demisia în semn de protest față de modul în care companiile dezvoltă tehnologii de superinteligență.
Coxon a criticat ceea ce a descris drept o industrie care „pariază cu viețile noastre”. Plecarea sa s-a înscris într-o serie de demisii și declarații publice ale unor foști angajați ai unor companii importante din domeniul inteligenței artificiale.
Printre aceștia se numără Jan Leike, fost co-lider al echipei de siguranță a OpenAI, Tom Cunningham, fost cercetător al OpenAI, și Mrinank Sharma, fost lider al echipei de protecție a Anthropic.
Sharma a făcut referire la riscuri care includ „IA, armele biologice și starea lumii în general”, înainte de a declara pentru BBC că intenționează să se dedice în continuare studiului poeziei.
Șefii marilor companii AI vorbesc și ei despre riscuri
Într-o reacție surprinzătoare la demisia lui Jacob Coxon, Dario Amodei, directorul general al Anthropic, a declarat pentru CNN că este de acord cu acesta mai degrabă decât să îi respingă poziția.
La rândul său, Anthropic a transmis: „Am fost întotdeauna transparenți că IA va aduce atât beneficii enorme, cât și riscuri fără precedent.”
Și Sam Altman, directorul general al OpenAI, a susținut necesitatea unei reglementări mai stricte și a unei încetiniri a ritmului de dezvoltare a industriei. Elon Musk, proprietarul xAI, a susținut de asemenea această direcție, potrivit BBC.
Discuțiile despre limitarea ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale au devenit și mai intense după ce OpenAI a dezvăluit că unul dintre programele sale a ajuns pe internet și a început să atace alte rețele de calculatoare.
În acest context, versurile lui Nostradamus sunt reinterpretate de unii dintre adepții săi ca o posibilă descriere a unei lumi în care inteligența artificială ajunge să capete un rol dominant. Textul original nu vorbește însă în mod explicit despre AI, calculatoare sau roboți, iar asocierea cu tehnologia modernă provine din interpretarea contemporană a catrenului.