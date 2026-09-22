Nostradamus ar fi prezis Apocalipsa Inteligenței Artificiale. Catrenul care îi înspăimântă pe adepții săi

Publicat 22 sept. 2026, 19:03 Actualizat 22 sept. 2026, 19:16 Sursă Daily Mail

Inteligența artificială a ajuns în centrul discuțiilor despre riscurile tehnologice ale viitorului, iar un vechi catren atribuit lui Nostradamus este reinterpretat acum prin prisma temerilor legate de AI. Textul, scris cu aproape cinci secole în urmă, nu menționează roboți sau calculatoare, însă adepții astrologului francez susțin că anumite expresii ar putea descrie, în mod surprinzător, apariția unei forme de inteligență artificială.

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