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Social· 2 min citire
Balcon prăbușit de la etajul șapte, peste o mașină în Sectorul 4. Pompierii au intervenit de urgență
Balcon prăbușit în Sectorul 4 / Sursa foto - News.ro
Incident spectaculos în Sectorul 4 al Capitalei. Bucăți dintr-un balcon aflat la etajul al șaptelea al unui bloc de locuințe s-au desprins și s-au prăbușit peste un autoturism care era parcat în apropierea imobilului.
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