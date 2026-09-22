Balcon prăbușit de la etajul șapte, peste o mașină în Sectorul 4. Pompierii au intervenit de urgență

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 11:34

Incident spectaculos în Sectorul 4 al Capitalei. Bucăți dintr-un balcon aflat la etajul al șaptelea al unui bloc de locuințe s-au desprins și s-au prăbușit peste un autoturism care era parcat în apropierea imobilului.

Distribuie articolul