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Balcon prăbușit de la etajul șapte, peste o mașină în Sectorul 4. Pompierii au intervenit de urgență

Balcon prăbușit în Sectorul 4 / Sursa foto - News.ro

Balcon prăbușit în Sectorul 4 / Sursa foto - News.ro

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 11:34

Incident spectaculos în Sectorul 4 al Capitalei. Bucăți dintr-un balcon aflat la etajul al șaptelea al unui bloc de locuințe s-au desprins și s-au prăbușit peste un autoturism care era parcat în apropierea imobilului.

Evenimentul s-a produs luni după-amiază, pe Bulevardul Tineretului din București, conform News.ro. Fragmente din partea frontală și din lateralele balustradei din beton au cedat și au căzut de la înălțime, ajungând direct peste o mașină.

Pompierii au intervenit la fața locului

La locul incidentului au fost trimise echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care au verificat zona și au evaluat situația.

Din fericire, prăbușirea elementelor de construcție nu s-a soldat cu victime. Pagubele au fost însă provocate autoturismului peste care au căzut bucățile desprinse din balcon.

Intervenția pompierilor a fost necesară pentru verificarea zonei și pentru a se asigura că nu există și alte elemente ale construcției care prezintă un risc pentru persoanele aflate în apropiere.

Inspectoratul de Stat în Construcții, chemat să evalueze imobilul

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în urma verificărilor efectuate nu s-a constatat necesitatea îndepărtării sau ancorării unui alt element de construcție al blocului.

Conform procedurilor, la fața locului a fost solicitat și un specialist din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții. Acesta urmează să facă propria evaluare a situației și să stabilească eventualele măsuri care trebuie luate în continuare.

Din primele informații, nu au fost înregistrate persoane rănite în urma desprinderii elementelor de la balcon.

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