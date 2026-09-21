Veneția pregătește o taxă mult mai mare pentru vizitatorii de o zi. Decizia analizată de autorități

Veneția ar putea majora semnificativ taxa plătită de turiștii care vizitează orașul fără să se cazeze. Autoritățile locale analizează creșterea tarifului până la 30 de euro și extinderea perioadei în care taxa de intrare este percepută.
Michele Zuin, consilier pentru buget și fiscalitate în administrația orașului, a anunțat luni că actuala taxă este considerată prea mică pentru a contribui la reducerea efectelor supraturismului. Noul tarif pentru 2027 ar urma să fie discutat și convenit cu Guvernul.
Taxa de intrare ar putea ajunge la 30 de euro
În prezent, turiștii care vin pentru o singură zi la Veneția plătesc între 5 și 10 euro, în funcție de momentul rezervării. Autoritățile locale consideră însă că nivelul actual nu mai are efectul de descurajare urmărit atunci când măsura a fost introdusă.
„Actuala taxă, între cinci și 10 euro, este accesibilă, virtual, pentru oricine, riscul este să nu mai aibă efectul descurajator pe care pe care ar fi trebuit să-l aibă această măsură. Există discuții să ajungem cu taxa chiar până la 50 de euro”, a declarat Zuin.
Consilierul pentru buget și fiscalitate a precizat însă că, în acest moment, autoritățile din Veneția ar putea opta pentru un tarif de maximum 30 de euro.
Majorarea pentru 2027 nu poate fi stabilită unilateral de administrația locală, urmând ca noul nivel al taxei să fie discutat și convenit cu Guvernul.
Cine plătește taxa și cine este scutit
Vizitatorii care își fac rezervarea cu cel puțin trei zile înainte beneficiază în prezent de tariful minim, de 5 euro. În schimb, turiștii care se cazează în Veneția nu plătesc taxa de acces pentru vizitatorii de o zi.
Aceștia trebuie însă să achite taxa turistică aferentă fiecărei nopți de cazare în oraș.
Schema de taxare a fost introdusă inițial ca măsură de testare. În primul sezon estival, în 2024, taxa a fost aplicată timp de numai 29 de zile. Sistemul a fost ulterior extins și a ajuns acum în al treilea an de aplicare.
Veneția a încasat peste 5,2 milioane de euro în acest sezon
Taxa este percepută în 60 de zile considerate perioade cu trafic ridicat, selectate în principalul sezon turistic din Laguna Venețiană, între aprilie și iulie.
În zilele în care taxa este aplicată, vizitatorii trebuie să o achite pentru accesul în oraș în intervalul 08:30-16:00. Pentru restul anului, turiștii care vin pentru o singură zi pot intra gratuit în Veneția.
În actualul sezon, administrația orașului a obținut peste 5,2 milioane de euro din vânzarea a aproape 680.000 de tichete de intrare.
În anul precedent, peste 720.000 de persoane au vizitat Veneția doar pentru o zi, generând aproximativ 5,4 milioane de euro pentru oraș.
Banii sunt folosiți pentru gestionarea turismului de masă
Veniturile obținute din această taxă sunt destinate unei mai bune gestionări a turismului de masă din Veneția, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Italia.
Orașul este renumit pentru canalele și palatele sale, dar și pentru obiective precum Piața San Marco și Podul Rialto, care atrag anual un număr foarte mare de vizitatori.
Măsura rămâne însă contestată. Criticii taxei susțin că plata pentru accesul în oraș nu îi determină pe turiști să renunțe la vizita de o zi și, prin urmare, nu rezolvă problema supraturismului.
Veneția are mai puțini locuitori decât paturi de hotel
Presiunea turistică se reflectă și în situația demografică a centrului istoric. În prezent, aproximativ 50.000 de persoane mai locuiesc în centrul istoric al Veneției.
Numărul este mai mic decât cel al paturilor disponibile în hotelurile din oraș, un raport care ilustrează amploarea activității turistice în celebra destinație italiană.