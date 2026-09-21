Veneția pregătește o taxă mult mai mare pentru vizitatorii de o zi. Decizia analizată de autorități

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 sept. 2026, 18:19

Veneția ar putea majora semnificativ taxa plătită de turiștii care vizitează orașul fără să se cazeze. Autoritățile locale analizează creșterea tarifului până la 30 de euro și extinderea perioadei în care taxa de intrare este percepută.

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