Criza nevăzută a infrastructurii din România. Cartierele rezidențiale, la limita legalului. Cel mai important pasaj din Capitală, bombă cu ceas

Publicat 19 sept. 2026, 21:18 Actualizat 19 sept. 2026, 21:26 Sursă Realitatea PLUS

Podurile, pasajele și blocurile construite în întreaga lume în perioada boom-ului imobiliar de după anii ’90 riscă să ajungă, în următoarele decenii, într-o stare avansată de degradare. Specialiștii atrag atenția că structurile din beton armat sunt afectate de uzură și de schimbările climatice și susțin că lucrările de reparații și consolidare trebuie făcute din timp pentru a preveni problemele structurale. În România, situația infrastructurii din București este cu atât mai îngrijorătoare, în condițiile în care numeroase poduri și pasaje au nevoie de intervenții. Realitatea PLUS a realizat o radiografie a infrastructurii din Capitală, aflată în degradare, și a riscurilor la care este expusă populația.

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