Giorgia Meloni dă de pământ cu tactica Germaniei împotriva AfD. „Este o strategie care nu funcționează”

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, consideră că strategia prin care partidele mainstream din Germania încearcă să țină formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) departe de putere nu dă rezultatele așteptate.
Lidera partidului Frații Italiei a vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat ziarului italian Il Foglio, publicat sâmbătă. Întrebată despre rezultatul obținut de AfD în alegerile din landul Saxonia-Anhalt, Meloni a susținut că politica de izolare a formațiunii nu reprezintă o soluție eficientă.
„După cum putem vedea, este o strategie care nu funcționează”, a declarat Giorgia Meloni.
AfD a obținut 43,8% în Saxonia-Anhalt
Declarația premierului italian vine după victoria AfD în alegerile din landul german Saxonia-Anhalt, desfășurate în weekendul trecut. Formațiunea anti-imigrație a obținut 43,8% din voturi în scrutinul de duminică, un rezultat record care a adus partidul foarte aproape de majoritatea absolută.
În pofida scorului electoral, formarea unui guvern local rămâne dificilă pentru AfD. Toate partidele mainstream au exclus cooperarea cu formațiunea, în conformitate cu politica denumită „firewall”, prin care încearcă să împiedice accesul acesteia la putere.
Organizația AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată de serviciile interne de informații drept extremistă de dreapta.
Meloni critică izolarea politică a formațiunilor de dreapta
Giorgia Meloni susține că evoluția politică din Europa arată că formațiunile care pun accent pe anumite teme câștigă tot mai mult teren. Premierul italian a remarcat ascensiunea mișcărilor care se concentrează asupra apărării identității, combaterii migrației ilegale în masă și riscului de islamizare.
În opinia sa, reacția clasei politice tradiționale a fost de multe ori orientată spre izolarea acestor partide, în locul abordării problemelor care alimentează preocupările alegătorilor.
„Reacția establishment-ului a fost adesea de a ridica firewall-uri în loc să răspundă problemelor substanțiale”, a spus Meloni.
Premierul italian consideră că o astfel de strategie nu poate rezolva problemele care stau la baza ascensiunii acestor formațiuni politice.
„Această strategie în mod clar nu funcționează”, a declarat ea, adăugând că o abordare mai eficientă ar fi „ascultarea acestor preocupări și oferirea de răspunsuri”.
Giorgia Meloni conduce Italia de aproape patru ani
Giorgia Meloni se află la putere în Italia de aproape patru ani. Ea conduce o coaliție alcătuită din trei partide de dreapta și conservatoare și este lidera partidului Frații Italiei.
Poziția exprimată acum în legătură cu AfD vine în contextul în care Meloni s-a distanțat în mai multe rânduri, în trecut, de formațiunea germană și de viziunile sale politice.