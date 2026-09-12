Giorgia Meloni dă de pământ cu tactica Germaniei împotriva AfD. „Este o strategie care nu funcționează”

Publicat 12 sept. 2026, 22:33 Actualizat 12 sept. 2026, 22:34 Sursă Agerpres

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, consideră că strategia prin care partidele mainstream din Germania încearcă să țină formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) departe de putere nu dă rezultatele așteptate.

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