China ar putea cere Rusiei să atace Europa. Șeful NATO avertizează asupra unui scenariu periculos

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre un scenariu care ar putea pune presiune simultan pe Europa și regiunea Indo-Pacifică. În cazul în care China ar decide să acționeze militar împotriva Taiwanului, Beijingul ar putea apela la Rusia pentru a menține NATO concentrată asupra Europei, susține liderul Alianței Nord-Atlantice.
Rutte a explicat că un asemenea scenariu ar demonstra cât de strâns sunt legate în prezent securitatea europeană și cea din Indo-Pacific. Declarațiile au fost prezentate de Clash Report.
Scenariul prezentat de șeful NATO
Mark Rutte a analizat situația ipotetică în care China ar decide să atace Taiwanul, teritoriu revendicat de Beijing. Potrivit secretarului general al NATO, o eventuală operațiune militară chineză ar putea fi însoțită de acțiuni ale Rusiei în Europa.
În acest scenariu, președintele chinez Xi Jinping i-ar cere lui Vladimir Putin să creeze o situație dificilă pentru NATO în Europa, astfel încât Alianța să fie nevoită să își concentreze atenția și resursele asupra acestei regiuni.
„Dacă China ar decide să acționeze împotriva Taiwanului, Xi Jinping și-ar suna mai întâi partenerul, pe Vladimir Putin, la Moscova, pentru a ne ține ocupați aici. (…) Vom avea o situație complicată în ambele locuri. Cu alte cuvinte, Indo-Pacificul și Europa sunt din ce în ce mai interconectate”, a declarat Mark Rutte.
Rutte vorbește despre pierderile Rusiei în Ucraina
Secretarul general al NATO a vorbit și despre situația de pe frontul din Ucraina, susținând că Rusia continuă să înregistreze pierderi foarte mari.
Potrivit lui Rutte, pierderile rusești ar depăși 40.000 de persoane ucise sau grav rănite în fiecare lună.
„Gândiți-vă la asta pentru un moment. Peste 40.000. În fiecare lună. În ciuda acestor pierderi grele, Putin nu dă semne că ar dori să pună capăt războiului”, a mai spus Rutte.
Rusia și China și-au apropiat relațiile
Relațiile dintre Moscova și Beijing s-au consolidat puternic în ultimii ani. Cooperarea dintre Vladimir Putin și Xi Jinping este susținută de opoziția comună față de influența Statelor Unite și de izolarea Rusiei în raport cu statele occidentale.
Rusia și China colaborează în mai multe organizații internaționale și sunt membre ale grupului BRICS, unde susțin contracararea polului de putere occidental.
În plan diplomatic, Moscova sprijină poziția Beijingului în privința Taiwanului. În același timp, China manifestă înțelegere față de preocupările de securitate exprimate de Rusia în legătură cu NATO.