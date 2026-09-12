China ar putea cere Rusiei să atace Europa. Șeful NATO avertizează asupra unui scenariu periculos

Publicat 12 sept. 2026, 19:03 Sursă EU Debates

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre un scenariu care ar putea pune presiune simultan pe Europa și regiunea Indo-Pacifică. În cazul în care China ar decide să acționeze militar împotriva Taiwanului, Beijingul ar putea apela la Rusia pentru a menține NATO concentrată asupra Europei, susține liderul Alianței Nord-Atlantice.

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