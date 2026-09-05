Advertising
Advertising
Vremea· 1 min citire
Cod galben de furtuni în Moldova: ploi torențiale, grindină și rafale de până la 70 km/h în patru județe
Furtună (foto: profimedia)
Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă seară o avertizare nowcasting Cod galben pentru fenomene meteo severe în județele Bacău, Suceava, Neamț și Iași. Atenționarea este în vigoare până la ora 21.00.
Citește și
- 07:58România, lovită de un episod de caniculă. Trei sferturi din țară, sub cod galben de căldură și furtuni
- 22:44Un nou taifun a lovit China: blocuri dărâmate și mașini luate de ape
- 10:46România se topește în prima lună de toamnă. ANM a emis Cod galben de caniculă. Temperaturile ajung și la 36 de grade
- 08:53Cum va fi vremea în România până la începutul lui octombrie. ANM anunță temperaturi peste normal în mai multe regiuni
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News