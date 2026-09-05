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Cod galben de furtuni în Moldova: ploi torențiale, grindină și rafale de până la 70 km/h în patru județe

Furtună (foto: profimedia)

Furtună (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 20:15

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă seară o avertizare nowcasting Cod galben pentru fenomene meteo severe în județele Bacău, Suceava, Neamț și Iași. Atenționarea este în vigoare până la ora 21.00.

În zonele vizate sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. Rafalele pot ajunge la viteze de 60-70 km/h, iar în intervale scurte se pot strânge cantități de apă de 15-25 l/mp.

Grindina ar putea avea dimensiuni de aproximativ 1-2 cm, potrivit informațiilor transmise de meteorologi.

Localitățile aflate sub avertizare

În județul Bacău, avertizarea vizează comuna Ghimeș-Făget.

În județul Suceava, sunt incluse localitățile Dolhasca, Forăști și Drăgușeni.

În Neamț, Codul galben se aplică, printre altele, în Piatra-Neamț, Târgu Neamț, Roznov, Borlești, Bicaz, Vânători-Neamț, Cordun, Săvinești, Dumbrava Roșie, Zănești, Pângărați, Tarcău, Bicazu Ardelean, Alexandru cel Bun, Tașca și Dămuc, alături de numeroase alte localități din județ.

În județul Iași, sunt vizate Pașcani, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Ceplenița, Todirești, Cristești, Sirețel, Mircești și Hărmănești.

Avertizarea nowcasting a fost emisă pentru intervalul cuprins între ora 20.15 și ora 21.00. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale pe durata furtunilor și să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi sau în apropierea obiectelor metalice.

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