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Trump a ajuns în Irlanda. Ana Maria Păcuraru, detalii despre vizita liderului de la Casa Albă

Ana Maria Pacuraru
Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat12 sept. 2026, 14:59
Actualizat12 sept. 2026, 15:02
SursăRealitatea PLUS

Donald Trump a ajuns în Irlanda, unde a fost întâmpinat de mai mulți miniștri. Ulterior, președintele american s-a întâlnit cu omoloaga sa din Irlanda. Cu toate detaliile despre vizita lui Trump vine realizatoarea emisiunii Miza Zilei, Ana Maria Păcuraru.

Trump a plecat spre Irlanda pentru un weekend care combină diplomația cu afacerile personale de golf. Vizita este programată pentru astăzi, sâmbătă, 12 septembrie, și există confirmarea că Trump a aterizat deja.

Planul este ca, după aterizare, la Dublin să fie întâmpinat nu de premier, ci de un oficial de rang mai mic, semn că această vizită nu are statutul unei vizite oficiale de stat. De acolo va zbura direct cu elicopterul spre resortul său de golf din vestul țării, evitând centrul capitalei din cauza protestelor așteptate.

Duminică va asista la finala turneului de golf câștigat la resortul lui și va înmâna trofeul câștigătorului. Pe agenda oficială este o întâlnire cu premierul irlandez, iar nu este exclus nici un scurt contact cu președinta țării, care l-a criticat trecut, dar a spus că s-ar întâlni cu el dacă situația o cere.

Contrastul este evident: comunitatea din jurul resortului de golf, care a prosperat economic de pe urma investiției lui, îl primește cu brațele deschise, în timp ce în capitală sunt organizate proteste ample împotriva vizitei, motivate de nemulțumirile legate de politicile sale și de prețurile la carburanți. Vedem că autoritățile se pregătesc pentru o operațiune de securitate foarte amplă, descrisă chiar de politicienii locali drept greu de gestionat.

Practic, este o vizită unde imaginea, golful, afacerile de familie, diplomația informală cântăresc mai mult decât orice rezultat concret de politică externă.

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