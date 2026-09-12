Trump a ajuns în Irlanda. Ana Maria Păcuraru, detalii despre vizita liderului de la Casa Albă

Publicat 12 sept. 2026, 14:59 Actualizat 12 sept. 2026, 15:02 Sursă Realitatea PLUS

Donald Trump a ajuns în Irlanda, unde a fost întâmpinat de mai mulți miniștri. Ulterior, președintele american s-a întâlnit cu omoloaga sa din Irlanda. Cu toate detaliile despre vizita lui Trump vine realizatoarea emisiunii Miza Zilei, Ana Maria Păcuraru.

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