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Președintele Serbiei anunță că demisionează în două săptămâni și apoi intră în campanie electorală. Nu se retrage din politică

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat11 sept. 2026, 23:56
SursăKyiv Independent

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că își va da demisia în următoarele două săptămâni și că va intra apoi în campania electorală în calitate de simplu cetățean. Decizia nu înseamnă însă retragerea sa din politică, întrucât Vučić intenționează să candideze pentru funcția de premier.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că își va da demisia în următoarele două săptămâni și că va intra apoi în campania electorală în calitate de simplu cetățean. Decizia nu înseamnă însă retragerea sa din politică, întrucât Vučić intenționează să candideze pentru funcția de premier.

Șeful statului sârb anunțase încă din vară că intenționează să își scurteze mandatul. Ulterior, el a dizolvat parlamentul și a solicitat organizarea unor alegeri anticipate.

Vucic vrea să candideze pentru funcția de premier

Demisia din funcția de președinte nu marchează sfârșitul carierei politice a lui Aleksandar Vucic. După plecarea de la conducerea statului, acesta vrea să intre în cursa electorală pentru funcția de premier al Serbiei, scrie Kyiv Independent.

Astfel, Vucic urmează să participe la campania electorală ca simplu cetățean, deși obiectivul său politic este revenirea în prim-plan prin funcția de șef al guvernului.

Protestele au continuat aproape doi ani

Anunțul privind demisia vine după aproape doi ani de proteste desfășurate în Serbia, la care au participat în special tineri.

Manifestațiile au izbucnit după prăbușirea copertinei unei gări din Novi Sad, la scurt timp după renovarea acesteia în 2024. Tragedia s-a soldat cu 16 morți.

De atunci, manifestanții au acuzat corupția și au cerut asumarea responsabilității de către guvern pentru tragedia produsă la gara din Novi Sad.

Studenții și-au lansat propria campanie electorală

În aceeași zi în care Aleksandar Vucic și-a anunțat demisia în două săptămâni și intenția de a intra în campania electorală, mișcarea studențească din Serbia și-a lansat propria campanie împotriva puterii.

Studenții se poziționează astfel în opoziție față de actuala putere și își promovează propria campanie electorală înaintea alegerilor anticipate.

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