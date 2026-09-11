Președintele Serbiei anunță că demisionează în două săptămâni și apoi intră în campanie electorală. Nu se retrage din politică

Publicat 11 sept. 2026, 23:56 Sursă Kyiv Independent

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că își va da demisia în următoarele două săptămâni și că va intra apoi în campania electorală în calitate de simplu cetățean. Decizia nu înseamnă însă retragerea sa din politică, întrucât Vučić intenționează să candideze pentru funcția de premier.

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