Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Președintele Serbiei anunță că demisionează în două săptămâni și apoi intră în campanie electorală. Nu se retrage din politică
Foto: Profimedia
Publicat11 sept. 2026, 23:56
SursăKyiv Independent
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că își va da demisia în următoarele două săptămâni și că va intra apoi în campania electorală în calitate de simplu cetățean. Decizia nu înseamnă însă retragerea sa din politică, întrucât Vučić intenționează să candideze pentru funcția de premier.
Citește și
- 23:56Zi de doliu în politica europeană. A murit un fost comisar european și ministru de Externe al Italiei
- 23:22Zelenski îi cere lui Trump să aplice sancțiuni severe împotriva Rusiei. „Trebuie impuse chiar acum”
- 21:33Fosta iubită a regelui Charles, despre care se spunea că i-ar putea deveni regină, a murit la 75 de ani
- 21:12Ucraina pregătește sprijin pentru fermieri, în condițiile în care exporturile agricole au scăzut la 40% din capacitate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News