Alianța dronelor UE-Ucraina intră în acțiune. Europa vrea să accelereze producția pentru războiul modern

Uniunea Europeană și Ucraina fac un pas important pentru dezvoltarea unei industrii comune de drone și sisteme antidronă. Alianța UE-Ucraina pentru drone a avut vineri prima reuniune, iar cei 18 membri fondatori au început să stabilească modul în care vor accelera dezvoltarea și producția noilor tehnologii.
Inițiativa reunește companii europene și ucrainene și urmărește inclusiv crearea unor capacități industriale care să poată răspunde rapid evoluțiilor de pe câmpul de luptă.
Războiul din Ucraina a transformat dronele într-unul dintre cele mai importante instrumente militare, atât pentru atac, cât și pentru recunoaștere și apărare.
Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul
Invazia rusă în Ucraina a transformat conflictul într-un adevărat teren de inovație în domeniul sistemelor fără pilot. Rusia și Ucraina folosesc drone pentru a ataca infanteria și echipamentele de luptă, dar și pentru operațiuni desfășurate în spatele liniei frontului.
Astfel de atacuri urmăresc inclusiv perturbarea instalațiilor de producție și a logisticii adversarului.
Cele două tabere încearcă permanent să dezvolte și să achiziționeze noi tipuri de drone, să găsească modalități diferite de utilizare a acestora și să conceapă tehnologii capabile să le neutralizeze.
Metodele de apărare împotriva dronelor variază de la folosirea armelor ușoare până la bruiajul electronic.
Importanța acestor sisteme a ajuns să aibă și o componentă psihologică. Soldații recunosc că sunt îngroziți de drone, iar atât Rusia, cât și Ucraina au folosit în propaganda de război imagini macabre cu atacuri mortale realizate cu ajutorul acestora.
18 de membri fondatori pentru noua alianță
Prima reuniune a Alianței UE-Ucraina pentru drone a avut loc vineri, la sediul Comisiei Europene.
La întâlnire au participat cei 18 membri fondatori. Printre aceștia se află producători, inovatori, start-upuri și scale-upuri din state membre ale Uniunii Europene, din țări SEE-AELS și din Ucraina.
Obiectivul este ca această cooperare să ducă dincolo de simpla dezvoltare a unor tehnologii și să creeze capacități industriale comune, care să poată fi extinse și adaptate rapid.
Andrius Kubilius cere proiectare în săptămâni, nu luni
Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a explicat că presiunea asupra spațiului aerian european și experiența Ucrainei arată necesitatea accelerării procesului de dezvoltare a noilor tehnologii.
„Spațiul aerian european este pus la încercare prin încălcări repetate de către drone care zboară deasupra aeroporturilor, a instalațiilor militare și a infrastructurilor critice. În Ucraina, această amenințare este o realitate zilnică. Provocarea cu care ne confruntăm nu este doar legată de avantajul tehnologic, ci și de viteza și de capacitatea industrială de a livra împreună. Avem nevoie de cicluri de proiectare care să dureze săptămâni, nu luni, și de contramăsuri care să țină pasul cu evoluțiile. Alianța UE-Ucraina pentru drone va aborda această lacună.”
Potrivit lui Kubilius, una dintre principalele probleme pe care noua alianță trebuie să le rezolve este diferența dintre viteza cu care evoluează amenințările și capacitatea industriei de a produce și livra tehnologii noi.
Producția comună între companiile europene și ucrainene
Alianța a fost lansată în cadrul celui de-al treilea Forum al industriei de apărare UE-Ucraina, desfășurat la Kiev.
Inițiativa reprezintă primul pas pentru punerea în aplicare a Acordului UE-Ucraina privind dronele, anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 15 iulie, ca parte a Pactului industrial UE-Ucraina în domeniul apărării.
Cei 18 membri fondatori urmează să înceapă implementarea activităților stabilite în cadrul alianței.
Unul dintre obiectivele prioritare este accelerarea formării unor societăți mixte și dezvoltarea producției comune între companiile europene și cele ucrainene. Cooperarea ar urma să fie folosită și pentru supravegherea flancului estic european.
UE produce 1,5 milioane de drone pe an
Extinderea capacității de producție este un alt obiectiv major al alianței. Andrius Kubilius a subliniat că liniile industriale trebuie păstrate pregătite inclusiv în perioadele în care activitatea este mai redusă.
Scopul este ca acestea să poată fi repornite rapid atunci când situația o impune, în „câteva săptămâni”.
Comisarul european a indicat și nivelul actual al producției din Uniunea Europeană.
„În prezent, industriile din UE produc aproximativ 1,5 milioane de drone pe an. Trebuie să egalăm capacitatea de producție a Rusiei”, a indicat el, menționând nevoia de a „colabora cu Ucraina în domeniul infrastructurii de comandă, control și recunoaștere pentru sistemele fără pilot”.
Cooperarea cu Ucraina ar urma astfel să includă nu doar fabricarea aparatelor, ci și infrastructura necesară pentru coordonarea, controlul și recunoașterea realizate cu ajutorul sistemelor fără pilot.
UE vrea propriul ecosistem pentru războiul cu drone
Un alt obiectiv prezentat de Andrius Kubilius este dezvoltarea unui sistem integrat, inspirat de experiența acumulată de Ucraina în războiul cu drone.
„În al treilea rând, a continuat comisarul european, este nevoie de „crearea unui ecosistem pentru războiul cu drone similar celui al Ucrainei”, în care proiectarea, producția, achiziția și operarea aparatelor, precum și experiența din prima linie, sunt integrate.”
Ideea este ca informațiile provenite din utilizarea efectivă a dronelor să poată fi conectate cu etapele de proiectare, producție, achiziție și operare.
Un asemenea model ar trebui să permită identificarea rapidă a problemelor care apar în lanțurile de aprovizionare sau în procesul de achiziție a echipamentelor necesare producției.
Timpul pentru dezvoltarea prototipurilor trebuie redus drastic
În cadrul noii alianțe va fi urmărită și accelerarea cercetării și dezvoltării, dar și a procesului de achiziție realizat împreună cu industria ucraineană.
Andrius Kubilius a indicat că obiectivul este reducerea substanțială a perioadei dintre momentul în care este identificată o necesitate și cel în care poate fi obținut un prototip funcțional.
Comisarul european a vorbit despre reducerea acestui interval „de la ani la luni”.
Prin urmare, alianța UE-Ucraina pentru drone urmărește să lege mai rapid nevoile identificate în domeniul apărării de cercetare, proiectare, producție și achiziție, într-un sector în care tehnologiile și metodele de utilizare se schimbă constant.