Alianța dronelor UE-Ucraina intră în acțiune. Europa vrea să accelereze producția pentru războiul modern

Publicat 11 sept. 2026, 19:15 Sursă Agerpres

Uniunea Europeană și Ucraina fac un pas important pentru dezvoltarea unei industrii comune de drone și sisteme antidronă. Alianța UE-Ucraina pentru drone a avut vineri prima reuniune, iar cei 18 membri fondatori au început să stabilească modul în care vor accelera dezvoltarea și producția noilor tehnologii.

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