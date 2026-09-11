Nicușor Dan participă la Summitul European pentru Arctica. Ce va susține România la reuniunea din Finlanda

Președintele Nicușor Dan va participa, duminică și luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda. Reuniunea va avea loc la Rovaniemi, în nordul țării, și va reuni lideri europeni, reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene și oficiali implicați în politicile de securitate ale continentului.
Evenimentul este organizat la inițiativa premierului finlandez Petteri Orpo și este programat în perioada 13-14 septembrie. Discuțiile se vor concentra pe creșterea rolului Uniunii Europene în regiunea arctică, într-un moment în care zona capătă o miză tot mai mare din punct de vedere strategic, economic și climatic.
Printre liderii anunțați la reuniunea din Finlanda se află cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, președintele Consiliului European, António Costa, și șefa diplomației europene, Kaja Kallas.
Ce teme va aborda Nicușor Dan
Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan va prezenta poziția României privind nevoia unei strategii coerente pentru provocările de securitate care leagă spațiul arctic de regiunea Mării Negre.
Șeful statului urmează să sublinieze că evoluțiile din Nordul Europei și cele de pe flancul estic al NATO nu pot fi privite separat. În viziunea României, amenințările și riscurile de securitate din Arctica, zona baltică, Europa Centrală și regiunea Mării Negre sunt tot mai interconectate, ceea ce impune coordonare mai strânsă între statele europene și aliații din NATO.
Președintele României va transmite și disponibilitatea țării noastre de a participa la eforturile comune ale UE și NATO, inclusiv prin asumarea unor responsabilități în regiunea Mării Negre și în spațiul extins de securitate european.
Securitatea energetică și infrastructura critică, pe agendă
Discuțiile de la Rovaniemi vor viza definirea unei prezențe mai active a Uniunii Europene în Arctica, atât în ceea ce privește securitatea, cât și dezvoltarea economică a regiunii.
România intenționează să susțină cooperarea în proiecte concrete, cu accent pe:
protejarea infrastructurii critice;
întărirea capacităților de apărare;
creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride;
securitatea energetică;
cooperarea dintre UE și NATO în zonele considerate vulnerabile strategic.
Regiunea arctică a devenit tot mai importantă pentru Europa din cauza schimbărilor climatice, a accesului la noi rute maritime, a resurselor naturale și a competiției geopolitice dintre marile puteri. În acest context, Summitul European din Finlanda urmărește să contureze o poziție comună a statelor europene privind securitatea și dezvoltarea acestei zone.