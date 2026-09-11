Nicușor Dan participă la Summitul European pentru Arctica. Ce va susține România la reuniunea din Finlanda

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 15:29

Președintele Nicușor Dan va participa, duminică și luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda. Reuniunea va avea loc la Rovaniemi, în nordul țării, și va reuni lideri europeni, reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene și oficiali implicați în politicile de securitate ale continentului.

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