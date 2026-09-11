Belarus se pregătește de război. Lukașenko nu exclude mobilizarea: „Îi vom verifica pe toți”

Alexandr Lukașenko a cerut verificarea întregului sistem de apărare din Belarus și nu a exclus mobilizarea. Președintele susține că armata trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, inclusiv pentru implicarea țării într-un conflict.
Belarus, principalul aliat al Rusiei, își pregătește armata pentru posibilitatea izbucnirii unui conflict. Președintele Alexandr Lukașenko a cerut verificarea întregului sistem de apărare și le-a transmis liderilor militari că forțele armate trebuie să fie pregătite să răspundă oricărui scenariu. Lukașenko susține că aceste pregătiri au scopul de a împiedica implicarea țării într-un război, însă nu a exclus decretarea mobilizării. Declarațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri cu responsabilii armatei belaruse, cărora le-a cerut să verifice starea tuturor structurilor militare.
„Belarus se pregătește pentru război, pentru a evita un astfel de scenariu”, a declarat Alexandr Lukașenko.
Alexandr Lukașenko nu exclude mobilizarea în Belarus
Președintele Belarusului consideră că a venit momentul pentru revitalizarea armatei și pentru verificarea capacității acesteia de a reacționa în cazul unui conflict. Evaluarea anunțată nu se va limita la anumite unități militare, ci va viza întregul sistem de apărare al țării.
„Armata trebuie revitalizată, a sosit momentul. Toată armata. Îi vom verifica pe toți. Chiar și până la mobilizare”, a transmis Lukașenko.
Posibilitatea mobilizării a fost prezentată ca parte a pregătirilor pentru orice eventualitate. Liderul de la Minsk nu a oferit însă alte detalii despre modul în care s-ar putea desfășura o asemenea măsură.
Alianța dintre Belarus și Rusia
Belarus și Rusia au o alianță strategică, consolidată în 1999 prin semnarea tratatului pentru crearea unei Uniuni Statale. Legăturile dintre cele două țări au fost extinse în noiembrie 2021, când Alexander Lukașenko și Vladimir Putin au semnat 28 de programe economice comune în domenii precum apărarea, securitatea și taxele. Relația apropiată le permite cetățenilor celor două state să călătorească, să muncească și să studieze în ambele țări fără controale majore la frontieră. Cooperarea depășește însă domeniul economic, Belarus devenind tot mai dependent de sprijinul financiar, politic și militar oferit de Rusia.
Un moment important în apropierea dintre cele două state a fost anul 2020, când Lukașenko a fost acuzat că a falsificat rezultatul alegerilor prezidențiale. Protestele de amploare izbucnite atunci în Belarus au fost reprimate, la fel și opoziția, iar sancțiunile impuse de Occident au amplificat dependența regimului de la Minsk față de Moscova.
Belarus a permis Rusiei să-i folosească teritoriul
Cooperarea militară dintre Belarus și Rusia s-a aprofundat după declanșarea războiului din Ucraina. Din 2022, autoritățile de la Minsk au permis Moscovei să folosească teritoriul belarus pentru atacuri și pentru amplasarea echipamentelor militare. Rusia a instalat și arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului. Prin această decizie, țara condusă de Alexander Lukașenko a devenit o avangardă militară a Rusiei în fața NATO.