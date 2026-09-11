Belarus se pregătește de război. Lukașenko nu exclude mobilizarea: „Îi vom verifica pe toți”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 15:54

Alexandr Lukașenko a cerut verificarea întregului sistem de apărare din Belarus și nu a exclus mobilizarea. Președintele susține că armata trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, inclusiv pentru implicarea țării într-un conflict.

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