Atentatele care au schimbat lumea: după 25 de ani, familiile victimelor încă așteaptă dreptatea

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 11:16

La 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, familiile victimelor încă așteaptă judecarea lui Khalid Sheikh Mohammed. Procesul a fost stabilit pentru iunie 2028, însă rudele se tem de noi amânări.

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