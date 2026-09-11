Atentatele care au schimbat lumea: după 25 de ani, familiile victimelor încă așteaptă dreptatea

La 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, familiile victimelor încă așteaptă judecarea lui Khalid Sheikh Mohammed. Procesul a fost stabilit pentru iunie 2028, însă rudele se tem de noi amânări.
La un sfert de secol de la atentatele din 11 septembrie 2001, procesul lui Khalid Sheikh Mohammed, considerat presupusul organizator al atacurilor, nu a început. Acesta este deținut de 20 de ani la Guantanamo Bay fără să fi fost condamnat, iar familiile victimelor se tem că timpul rămas pentru a vedea înfăptuită dreptatea se scurge.
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Aproape 3.000 de oameni au fost uciși după ce teroriștii au deturnat avioane și le-au izbit de turnurile World Trade Center din New York și de Pentagon. Un al patrulea avion s-a prăbușit în Pennsylvania, după ce pasagerii au ripostat împotriva atacatorilor.
Printre victime s-au aflat John și Sylvia Resta, doi brokeri care lucrau la etajul 92 al turnului nordic. Sylvia era însărcinată în luna a șaptea. Fratele lui John, Tom Resta, spune că tragedia îi revine „aproape constant” în minte, chiar și după 25 de ani.
Procesul atentatelor din 11 septembrie, programat pentru 2028
După ani întregi de proceduri preliminare, procesul lui Khalid Sheikh Mohammed a fost programat pentru iunie 2028. Până acum, cazul a trecut prin fața a cinci judecători militari, iar rudele victimelor au călătorit în repetate rânduri la Guantanamo pentru a urmări audierile.
Tom Resta se pregătește însă pentru alte întârzieri. Tatăl său urmează să împlinească 98 de ani și nu crede că va mai apuca să vadă procesul. Aceeași teamă este împărtășită și de Stephan Gerhardt, care și-a pierdut fratele mai mic în atentate.
„Nu vreau să moară fără să fie condamnați, pentru că ar fi o nedreptate față de toți membrii familiei”, spune Gerhardt despre Mohammed și presupuşii săi complici.
Khalid Sheikh Mohammed este acuzat de conspirație și omor, în actul de acuzare fiind menționate 2.976 de victime. El ar fi conceput planul folosirii unor piloți antrenați pentru a lovi clădiri cu avioane comerciale și i l-ar fi prezentat lui Osama bin Laden. Mohammed a recunoscut anterior că a planificat operațiunea „de la A la Z”.
Tortura suspecților a complicat cazul de la Guantanamo
Una dintre principalele cauze ale întârzierilor este tratamentul la care au fost supuși Mohammed și ceilalți inculpați în închisorile secrete ale CIA. La câteva zile după stabilirea datei procesului, judecătorul militar a respins mărturisirile date de Mohammed agenților FBI, considerând că acestea nu au fost voluntare.
Tratamentul aplicat de CIA a fost descris în hotărâre drept un „abuz fizic și psihic extraordinar”. Printre metodele folosite s-au numărat simularea înecului și menținerea în poziții de stres. Prin excluderea mărturisirilor, procurorii pierd ceea ce considerau cea mai bună probă împotriva lui Mohammed. Mai există convorbiri telefonice interceptate și înregistrări secrete, însă apărătorii ar putea încerca să împiedice și folosirea acestora în proces.
În 2025, Mohammed și doi dintre coinculpații săi urmau să își recunoască vinovăția în baza unui acord care ar fi eliminat posibilitatea condamnării lor la moarte. Procedura a fost suspendată în ultimul moment, iar disputele privind validitatea înțelegerii continuă.
Pentru familiile celor uciși, anii de amânări au transformat așteptarea într-o altă consecință a atentatelor. „Dacă nu i-am fi torturat, implicațiile juridice ale acestui caz ar fi fost mult, mult mai simple”, afirmă Gerhardt. „Nu pot controla ce a făcut guvernul, iar noi trebuie să trăim cu consecințele.”