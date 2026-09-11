Extrema dreaptă europeană schimbă strategia: modelul AfD arată că radicalizarea poate aduce voturi

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 sept. 2026, 11:56

Ani la rând, extrema dreaptă europeană părea să aibă de ales între două variante: să se modereze pentru a ajunge la putere sau să rămână la periferia scenei politice. Victoria categorică a partidului Alternativa pentru Germania (AfD) în Saxonia-Anhalt sugerează însă existența unei a treia căi: radicalizarea poate aduce voturi.

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