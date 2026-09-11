USR pierde voturi, Bolojan crește pe seama lor. Vladimir Ionaș: „Partidul ar putea fi marele perdant al anticipatelor”

Publicat 11 sept. 2026, 09:22 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Vladimir Ionaș susține că nemulțumirea și frustrarea românilor față de actuala scenă politică au ajuns la cote foarte ridicate. Acesta consideră că USR ar avea mult de pierdut în cazul unor alegeri anticipate, iar principalii beneficiari ar fi PNL și Ilie Bolojan.

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