USR pierde voturi, Bolojan crește pe seama lor. Vladimir Ionaș: „Partidul ar putea fi marele perdant al anticipatelor”

Analistul politic Vladimir Ionaș susține că nemulțumirea și frustrarea românilor față de actuala scenă politică au ajuns la cote foarte ridicate. Acesta consideră că USR ar avea mult de pierdut în cazul unor alegeri anticipate, iar principalii beneficiari ar fi PNL și Ilie Bolojan.
Chiar dacă o parte dintre voturile USR s-au îndreptat către Ilie Bolojan, care promovează politici similare cu cele susținute de formațiune, acesta a crescut până la 16%, dar rămâne în continuare foarte jos în sondaje. Analistul politic Vladimir Ionaș spune că nemulțumirea și frustrarea românilor față de actuala clasă politică au ajuns la cote uriașe, iar electoratul caută în prezent o alternativă.
În opinia sa, poziționarea USR în spatele lui Ilie Bolojan a dus la o migrare a unei părți din electoratul din marile orașe către PNL și către actualul lider liberal. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care PNL a înregistrat o ușoară creștere, în timp ce USR a scăzut.
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De ce spune Vladimir Ionaș că nemulțumirea românilor a ajuns la cote uriașe?
Analistul politic consideră că datele actuale arată foarte clar nivelul ridicat de frustrare din societate, pe fondul întârzierilor și al modului în care arată scena politică.
„În primul rând, ne arată un lucru foarte clar, și anume că nemulțumirea, frustrarea în rândul societății, legată de întârzierea și de modul în care arată scena politică astăzi, este la cote uriașe”, a declarat Vladimir Ionaș.
De ce ar avea USR de pierdut în cazul alegerilor anticipate?
Vladimir Ionaș spune că este surprins de poziția USR privind posibilitatea organizării unor alegeri anticipate. În opinia sa, apropierea formațiunii de Ilie Bolojan a determinat deja o parte dintre alegătorii tradiționali ai USR din marile orașe să se îndrepte către PNL.
„Pe de altă parte, mai arată un lucru. Pe mine mă surprinde poziția USR legată de niște eventuale alegeri anticipate, pentru că, din momentul în care USR-ul s-a poziționat în spatele domnului Bolojan, s-a văzut o migrare a electoratului din urbanul mare, care de obicei vota cu USR-ul, către PNL și domnul Bolojan. De aici și creșterea ușoară a PNL și scăderea USR.”
Analistul consideră că, într-un asemenea scenariu, USR ar putea pierde o parte importantă din electorat, iar avantajul ar reveni PNL și lui Ilie Bolojan.
„USR-ul, în eventualitatea unor alegeri anticipate, ar avea foarte mult de pierdut și principalul beneficiar al acestei pierderi ar fi PNL-ul și domnul Bolojan.”
De ce caută electoratul o alternativă politică?
Potrivit lui Vladimir Ionaș, furia și frustrarea sunt emoții care influențează comportamentul electoral, iar oamenii tind în acest moment să voteze cu cei pe care îi percep drept o alternativă la actuala clasă politică.
„Până la urmă, inclusiv furia și frustrarea sunt tot niște emoții. De aceea votează oamenii cu cei care reprezintă o altă cale în momentul de față. Deci poți crea și o emoție care să întoarcă votul, dar, din punctul meu de vedere, e foarte, foarte greu să reușești o astfel de strategie în acest moment.”