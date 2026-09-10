Sondaj INSCOP: AUR conduce detașat în preferințele românilor, PNL și USR s-au prăbușit

Publicat 10 sept. 2026, 13:51 Actualizat 10 sept. 2026, 14:38 Sursă Realitate Plus

În plină criză și fără un guvern cu puteri depline instalat, partidul AUR a ajuns la scorul de 40%, iar celelalte formațiuni parlamentare stagnează sau sunt în declin, arată cel mai recent sondaj de opinie INSCOP. Dacă ar avea loc alegerile anticipate săptămâna viitoare, românii și-ar reconfigura alegerea electorală. Jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, a studiat cifrele.

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