Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Sondaj INSCOP: AUR conduce detașat în preferințele românilor, PNL și USR s-au prăbușit
Publicat10 sept. 2026, 13:51
Actualizat10 sept. 2026, 14:38
SursăRealitate Plus
În plină criză și fără un guvern cu puteri depline instalat, partidul AUR a ajuns la scorul de 40%, iar celelalte formațiuni parlamentare stagnează sau sunt în declin, arată cel mai recent sondaj de opinie INSCOP. Dacă ar avea loc alegerile anticipate săptămâna viitoare, românii și-ar reconfigura alegerea electorală. Jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, a studiat cifrele.
Citește și
- 14:32Gondola din Sinaia, oprită din cauza lucrărilor la hotelul familiei fostului liberal Dan Radu Rușanu
- 14:27George Simion își cheamă susținătorii în stradă: „Fiți mulți, fiți alături de noi până la capăt” -VIDEO
- 13:53Ana Maria Păcuraru: „Donald Trump promite „Dividendul Trump” de 5.000 de dolari pentru fiecare american adult”
- 13:18Nicușor Dan, după o întâlnire cu un oficial european: „România își întărește capacitatea de răspuns în fața crizelor”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News