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Politica· 2 min citire

Sondaj INSCOP: AUR conduce detașat în preferințele românilor, PNL și USR s-au prăbușit

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 13:51
Actualizat10 sept. 2026, 14:38
SursăRealitate Plus

În plină criză și fără un guvern cu puteri depline instalat, partidul AUR a ajuns la scorul de 40%, iar celelalte formațiuni parlamentare stagnează sau sunt în declin, arată cel mai recent sondaj de opinie INSCOP. Dacă ar avea loc alegerile anticipate săptămâna viitoare, românii și-ar reconfigura alegerea electorală. Jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, a studiat cifrele.

Pe primul loc, lider detașat în rândul partidelor parlamentare, se află AUR, condus de George Simion, cu aproape 40% în sondajul INSCOP, urmat pe locul doi de PSD, aflat în stagnare la 18,7%. Pe locul trei se află PNL, condus de Ilie Bolojan, cu 16,3%, urmat de USR – 9%, UDMR – 5,5% și de partidele care nu trec pragul parlamentar: SENS – 4,1%, SOS România – 2,7%, precum și Partidul Oamenilor Tineri, arată sondajul INSCOP.

AUR, partid aflat în prezent în Opoziție, are un scor comparabil cu totalul partidelor de dreapta la un loc – PNL, USR, UDMR și SENS.

Conform ultimelor măsurători sociologice, aceste patru partide însumează aproximativ 34,9%, un nivel insuficient pentru a asigura o majoritate stabilă în Parlamentul României.

Analizând scorul PNL sub conducerea lui Ilie Bolojan, se observă o scădere de aproape 10 puncte procentuale în preferințele electoratului față de momentul alegerilor parlamentare din 2020. La vremea respectivă, liberalii aveau circa 25–26%, în timp ce în septembrie 2026 ajung la 16,3%.

Metodologie: Datele au fost culese în perioada 1–7 septembrie 2026, prin interviu telefonic (metoda CATI), pe un eșantion simplu aleator de 1.100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

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