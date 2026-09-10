Partidele, chemate la consultări cu Nicușor Dan. Numele premierului ar putea fi anunțat la finalul săptămânii – SURSE

Publicat 10 sept. 2026, 08:06 Sursă Realitate Plus

Partidele se pregătesc să fie convocate la consultări oficiale! În aceste zile se poartă ultimele negocieri care să asigure că va fi îndeplinită condiția președintelui: o majoritate clară în Parlament. Se negociază inclusiv cu PNL pentru măcar câteva voturi. PSD, UDMR, minoritățile, grupul PACE și o parte dintre parlamentarii neafiliați ar putea susține Guvernul. Între timp, și președintele încearcă să afle ce nume de premier are cele mai mari șanse să obțină votul Parlamentului. Jurnalistul Realitatea Plus Alessia Păcuraru a analizat scenariile vehiculate în mediile politice.

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