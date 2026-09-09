Sorin Roșca Stănescu: ”Singura soluție este introducerea în ecuație a partidului AUR”

Publicat 9 sept. 2026, 19:41 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Roșca Stănescu a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că includerea AUR în formula de guvernare ar putea reprezenta soluția pentru actuala situație politică. Jurnalistul susține că formațiunea a fost marginalizată și consideră că o alianță conjuncturală cu PSD ar putea avea avantaje pentru ambele partide.

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