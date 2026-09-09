Cine este afaceristul penal din avionul cu destinația Mykonos. Încrengăturile politicienilor cu magnatul imobiliarelor

Publicat 9 sept. 2026, 23:22 Actualizat 9 sept. 2026, 23:23 Sursă Realitatea PLUS

Ion Virgil Lixandru, cunoscut dezvoltator imobiliar din Constanța și fost consilier local PNL, s-a numărat printre pasagerii avionului privat cu destinația Mykonos. În trecut, acesta a fost condamnat definitiv pentru dare de mită, iar una dintre firmele sale este implicată într-un litigiu comercial.

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