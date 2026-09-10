Nicușor Dan, după o întâlnire cu un oficial european: „România își întărește capacitatea de răspuns în fața crizelor”

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu Hadja Lahbib, comisar european pentru pregătire, gestionarea crizelor și egalitate. Discuțiile au vizat reziliența Uniunii Europene, regiunea Mării Negre, Ucraina, Republica Moldova și capacitatea de răspuns în situații de criză.
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu Hadja Lahbib, comisar european pentru pregătire, gestionarea crizelor și egalitate. Șeful statului a anunțat că discuțiile au vizat consolidarea rezilienței și a capacității de pregătire a Uniunii Europene, într-un context de securitate pe care l-a descris drept tot mai complex.
Printre prioritățile discutate s-au aflat regiunea Mării Negre, Ucraina și Republica Moldova, dar și aplicarea eficientă a instrumentelor europene de gestionare a crizelor, UCPM și rescEU. Nicușor Dan a menționat și necesitatea consolidării capacității de răspuns umanitar și a menținerii unei cooperări strânse cu Comisia Europeană în contextul războiului din Ucraina.
Ce teme au discutat Nicușor Dan și Hadja Lahbib la Palatul Cotroceni?
Președintele României a precizat că a reafirmat angajamentul pentru consolidarea rezilienței și capacității de pregătire a Uniunii Europene. El a enumerat printre priorități regiunea Mării Negre, Ucraina și Republica Moldova, alături de instrumentele europene folosite pentru gestionarea crizelor.
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„Am reafirmat angajamentul nostru ferm față de consolidarea rezilienței și capacității de pregătire a Uniunii Europene, într-un mediu de securitate din ce în ce mai complex. Prioritățile noastre sunt consolidarea rezilienței și pregătirii în regiunea Mării Negre, Ucraina și Republica Moldova, asigurarea implementării eficiente a instrumentelor de gestionare a crizelor (UCPM, rescEU), consolidarea capacității de răspuns umanitar și menținerea unei cooperări strânse cu Comisia Europeană în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis Nicușor Dan.
Ce mesaj a primit România din partea comisarului european?
Nicușor Dan a anunțat că a primit din partea comisarului european o scrisoare de apreciere pentru sprijinul acordat de România în realizarea evacuărilor medicale prin Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Președintele a subliniat și continuarea implicării României în acest domeniu.
„Am primit o scrisoare de apreciere din partea comisarului european pentru sprijinul acordat țării noastre în efectuarea evacuărilor medicale în cadrul Mecanismului de protecție civilă al UE, precum și pentru angajamentul nostru continuu în acest domeniu”, a precizat președintele României.
Câți copii din Fâșia Gaza primesc tratament?
Potrivit lui Nicușor Dan, la data de 31 august 2026, cinci copii din Fâșia Gaza primeau tratament în România și Belgia. Președintele a mai arătat că peste 180 de pacienți din Fâșia Gaza, Ucraina, Macedonia de Nord și Elveția au fost transportați către alte țări europene, în timp ce 57 de copii din Fâșia Gaza au primit tratament medical.
„Datorită eforturilor depuse de România, la 31 august 2026, cinci copii din Fâșia Gaza primesc în prezent tratament salvator în România și Belgia. Peste 180 de pacienți au fost transportați din Fâșia Gaza, Ucraina, Macedonia de Nord și Elveția în alte țări europene, în timp ce 57 de copii din Fâșia Gaza au primit tratament medical”, a transmis Nicușor Dan.