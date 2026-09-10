Nicușor Dan, după o întâlnire cu un oficial european: „România își întărește capacitatea de răspuns în fața crizelor”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 sept. 2026, 13:18

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu Hadja Lahbib, comisar european pentru pregătire, gestionarea crizelor și egalitate. Discuțiile au vizat reziliența Uniunii Europene, regiunea Mării Negre, Ucraina, Republica Moldova și capacitatea de răspuns în situații de criză.

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