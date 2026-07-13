Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: „România rămâne un aliat responsabil pentru Ucraina”
Nicușor Dan, președintele României
Publicat13 iul. 2026, 22:32
Actualizat13 iul. 2026, 22:34
Președintele Nicuşor Dan a participat la reuniunea Coaliției de Voință, găzduită la Paris de președintele francez Emmanuel Macron, discuțiile axându-se pe consolidarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
Citește și
- 10:18Florin Popovici (deputat AUR): „Suveranitatea nu se declară, se finanțează. România este la o treaptă de categoria „junk”, iar costul neîncrederii îl plătesc românii din facturi”
- 10:13Scenariul care aruncă în aer negocierile politice: Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate
- 10:00PSD ridică miza în scandalul PNRR: „Nu vom vota în orb legea salarizării”. Fifor îl acuză pe Bolojan de un „eșec istoric”
- 09:29George Simion: „Alegerile anticipate sunt pe masă. Dacă PSD vrea deblocare, președinția Senatului trebuie să revină AUR”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News