Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: „România rămâne un aliat responsabil pentru Ucraina”

Publicat 13 iul. 2026, 22:32 Actualizat 13 iul. 2026, 22:34

Președintele Nicuşor Dan a participat la reuniunea Coaliției de Voință, găzduită la Paris de președintele francez Emmanuel Macron, discuțiile axându-se pe consolidarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

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