Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan merge la Kiev pentru Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Agenda discuțiilor
Volodimir Zelenski și Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, va participa miercuri, 15 iulie, la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, organizat la Kiev, la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Administrația Prezidențială.
Citește și
- 10:00PSD ridică miza în scandalul PNRR: „Nu vom vota în orb legea salarizării”. Fifor îl acuză pe Bolojan de un „eșec istoric”
- 09:29George Simion: „Alegerile anticipate sunt pe masă. Dacă PSD vrea deblocare, președinția Senatului trebuie să revină AUR”
- 09:12Sorin Grindeanu amenință cu retragerea sprijinului PSD pentru PNRR dacă Ilie Bolojan nu demisionează
- 08:31Ilie Bolojan îl acuză pe Sorin Grindeanu că fuge de răspundere: România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News