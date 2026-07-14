Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
George Simion: „Alegerile anticipate sunt pe masă. Dacă PSD vrea deblocare, președinția Senatului trebuie să revină AUR”
Publicat14 iul. 2026, 09:29
SursăRealitatea PLUS
George Simion a subliniat din nou că varianta organizării alegerilor anticipate este principala soluție pentru ieșirea din criza politică! Liderul AUR spune că formațiunea nu poate vota orice variantă de guvern, mai ales în urma distrugerilor provocate de Bolojan. Pe de altă parte, George Simion este deschis la o eventuală colaborare cu PSD, în schimbul cedării funcției de președinte al Senatului.
Citește și
- 09:12Sorin Grindeanu amenință cu retragerea sprijinului PSD pentru PNRR dacă Ilie Bolojan nu demisionează
- 08:31Ilie Bolojan îl acuză pe Sorin Grindeanu că fuge de răspundere: România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR
- 07:35PSD nu dă încă undă verde noii legi a salarizării. Mesajul transmis de Florin Manole
- 23:57Dosarul lui Iohannis, strămutat din cauza influenței fostului președinte. Cum a fentat statul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News