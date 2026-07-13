Fritz, despre formarea unui nou guvern: „Zero șanse. Alegeri anticipate, nu există alte soluții magice”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că nu există nicio șansă ca România să aibă un nou guvern până la sfârșitul lunii iulie, motivând că nu se întrevede o majoritate parlamentară care să susțină un astfel de executiv. Liderul USR consideră că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru deblocarea situației politice.
Întrebat luni seară câte şanse dă pentru formarea unui guvern până la finalul lunii, Fritz a fost tranşant.
„Zero. De unde să vină un guvern? De unde să vină această majoritate? Dacă în peste două luni nu s-a degajat această majoritate, de unde să vină acum?”, a spus preşedintele USR.
Acesta a acuzat PSD că este responsabil pentru blocajul politic actual, în contextul în care social-democraţii au susţinut moţiunea de cenzură alături de AUR, cu toate că USR şi PNL anunţaseră anterior consecinţele acestui gest.
„Nu avem o majoritate pentru că PSD, deşi a ştiut că şi USR, şi PNL au anunţat dinainte ce o să facă dacă trece această moţiune de cenzură împreună cu AUR, totuşi a mers înainte. Blocajul în care ne aflăm este, de fapt, rezultatul surprizei PSD că nu a trădat nimeni, că nu sunt toţi trădători ca ei”, a afirmat Fritz la un post TV.
Soluția USR: două guverne minoritare
Liderul USR a precizat că, în contextul actual, un guvern majoritar nu mai este posibil, iar singura variantă viabilă este formarea unui executiv minoritar.
„Singura şansă pentru un guvern real este un guvern minoritar şi tocmai de aceea USR a venit cu această soluţie foarte matură, foarte pragmatică, să avem două guverne minoritare, unul de centru dreapta – PNL-USR-UDMR, apoi un guvern minoritar PSD", a explicat Fritz.
Dacă PSD refuză, urmează alegerile anticipate
Întrebat ce se întâmplă dacă PSD nu acceptă să susţină un guvern minoritar de dreapta, Fritz a fost categoric în privinţa singurei alternative pe care o vede viabilă: alegerile anticipate.
„Alegeri anticipate. Nu cred că există alte soluţii magice şi nu cred că trebuie să existe. Lumea acum simte o mare frustare pentru că nu mai poate controla ce se întâmplă în această ţară, controlul este în mâna unor oameni care au cu totul alte interese decât bunăstarea românilor şi fac între ei jocuri, calcule", a declarat liderul USR.
Fritz a mai susţinut că argumentele împotriva organizării de alegeri anticipate sunt de natură tactică şi tehnică, nu argumente de substanţă.
„Argumentele împotriva alegerilor anticipate sunt argumente tactice, argumente tehnice. Nu sunt argumente de fond. În această situaţie în care atât de mulţi români sunt frustraţi că se simt neputincioşi în faţa blocajului politic, soluţia este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. E o soluţie care resetează situaţia", a conchis Dominic Fritz.