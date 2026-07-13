Daniel Zamfir îi cere lui Traian Băsescu să rupă tăcerea despre Siegfried Mureșan. „Din brațele cui a ajuns în brațele domniei sale?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 18:51

Nominalizarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru din partea coaliției formate din PNL, USR și UDMR a reaprins dispute mai vechi din politica românească și a readus în atenție începuturile carierei sale publice.

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