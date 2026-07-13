Daniel Zamfir îi cere lui Traian Băsescu să rupă tăcerea despre Siegfried Mureșan. „Din brațele cui a ajuns în brațele domniei sale?”

Nominalizarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru din partea coaliției formate din PNL, USR și UDMR a reaprins dispute mai vechi din politica românească și a readus în atenție începuturile carierei sale publice.
Dincolo de criticile privind negocierile pentru formarea noii majorități guvernamentale, social-democrații au mutat discuția asupra modului în care liderul liberal a ajuns, în trecut, pe liste eligibile pentru funcții importante.
Daniel Zamfir îi cere explicații lui Traian Băsescu
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, susține că fostul președinte Traian Băsescu are o obligație morală de a lămuri împrejurările în care Siegfried Mureșan a fost promovat politic.
Într-un mesaj publicat luni, 13 iulie, pe rețelele sociale, senatorul social-democrat i s-a adresat direct fostului șef al statului și a făcut referire la declarațiile recente ale europarlamentarului privind relația cu PSD.
„Are curaj Traian Băsescu să ne spună adevărul despre Siegfried?
Înțeleg de la Siegfried că e foarte hotărât „să nu se întoarcă în brațele PSD”.
Măi Siegfried, ți-a fost bine în brațele PSD când ai ajuns în Parlamentul European? Sigur da!
Și pentru că ești ipocrit, și vei ascunde adevărul, cred că președintele Băsescu are obligația morală să ne spună din brațele cui ai ajuns în brațele domniei sale și parașutat apoi pe listele PMP!
Haideți, dle Președinte!
Puțintică onoare n-ar strica… sau vreți să rămână așa cum a spus răposatul consilier al dvs, Adrian Rădulescu?”
În discuție revin episoade mai vechi din cariera eurodeputatului
În contextul noilor tensiuni politice, au fost readuse în atenție și declarații mai vechi ale unor foști lideri ai dreptei privind ascensiunea politică a lui Siegfried Mureșan.
Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a vorbit în trecut despre modul în care europarlamentarul a ajuns pe liste eligibile și despre susținerea de care ar fi beneficiat în interiorul partidului.
„Numirea sa (a lui Siegfried Mureșan -n.r.) pe liste eligibile PMP s-a făcut în timpul în care conduceam acest partid, din punctul meu de vedere nu a venit pe linie de servicii secrete, însă dânsului i-aș reproșa altceva. Faptul că a venit în partid pe loc eligibil, fără să depună niciun fel de muncă în folosul partidului, a venit la recomandarea Elenei Băsescu, a fost susținut de mine, iar banii de campanie, de la Gheorghe Ștefan.”