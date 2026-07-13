Bolojan anunță că PNL și-a pierdut încrederea în PSD. Ce variantă propune pentru guvernare

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, că Partidul Național Liberal nu mai poate reface o coaliție de guvernare cu PSD în actualul context politic, invocând lipsa de încredere dintre cele două formațiuni și viziuni diferite asupra problemelor țării.
„Sunt trei motive importante pe care le-am precizat și astăzi la Cotroceni pentru care consider că PNL nu mai poate să fie într-o coaliție în contextul actual cu Partidul Social-Democrat. Noi ne-am pierdut încrederea în Partidul Social-Democrat. Am constatat, sunt niște diferențe majore între modul în care noi vedem că pot fi rezolvate problemele României și cele pe care PSD le-a probat în această perioadă”, a declarat Bolojan.
Votul anti-sistem, efect al guvernării PSD-PNL
Premierul interimar a făcut legătura între experiența guvernării PSD-PNL și amploarea votului anti-sistem din ultimii ani, avertizând că repetarea acestei formule ar putea alimenta și mai mult nemulțumirea electoratului.
„Am avut în 2024 și în 2025 un vot anti-sistem puternic pentru că am adunat toate partidele într-o coaliție, a rămas doar un singur partid în opoziție și practic votul oamenilor dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat în guvernare s-a dus către un singur partid. Dacă am mai încerca încă o dată să facem acest lucru, cu siguranță în 2028 am vedea un vot și mai puternic”, a spus Bolojan.
Guvernele minoritare succesive, soluția propusă de Bolojan
Întrebat despre formula optimă pentru un Executiv cu puteri depline, Bolojan a susținut ideea alternanței între guverne minoritare, bazate pe un acord politic mai larg, cu prioritate pentru formațiunile de centru-dreapta.
„Nu putem recurge decât la o variantă de guverne minoritare, dar pe baza unui acord pentru România pe care l-am propus, în care o perioadă de timp să avem un guvern de centru-dreapta care face ceea ce trebuie pentru România, în care elementele legislative principale sunt agreate inclusiv cu zona de opoziție pentru ca aceste proiecte importante cum este PNRR-ul să treacă, după care, după anumit timp, vine un guvern de centru-stânga în așa fel încât, din nou, el își face programul, dar elementele de bază, lucrurile vitale pentru România, bugetele și așa mai departe”, a conchis premierul interimar.