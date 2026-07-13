Bolojan anunță că PNL și-a pierdut încrederea în PSD. Ce variantă propune pentru guvernare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 22:20

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, că Partidul Național Liberal nu mai poate reface o coaliție de guvernare cu PSD în actualul context politic, invocând lipsa de încredere dintre cele două formațiuni și viziuni diferite asupra problemelor țării.

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