Grindeanu, atac dur la PNL și USR: „Justiția era independentă doar când lua PSD-iștii” Lead

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 22:00

Liderul PSD Sorin Grindeanu lansează un atac direct la adresa PNL și USR, acuzând „ipocrizia” cu care cele două partide se raportează la justiție. Social-democratul a dat ca exemplu felul în care, în trecut, aceleași formațiuni lăudau acțiunile procurorilor când vizau membri PSD, dar contestă independența sistemului acum, când anchetele îi ating pe liderii lor.

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