Grindeanu, atac dur la PNL și USR: „Justiția era independentă doar când lua PSD-iștii” Lead

Liderul PSD Sorin Grindeanu lansează un atac direct la adresa PNL și USR, acuzând „ipocrizia” cu care cele două partide se raportează la justiție. Social-democratul a dat ca exemplu felul în care, în trecut, aceleași formațiuni lăudau acțiunile procurorilor când vizau membri PSD, dar contestă independența sistemului acum, când anchetele îi ating pe liderii lor.
Grindeanu: „Justiția nu mai e independentă? Era independentă doar când lua PSD-iștii”
Într-o intervenție la un post TV, Sorin Grindeanu a criticat modul în care PNL și USR reacționează la dosarele care îi vizează pe propriii lideri.
„ustiția nu mai e independentă. Era independentă doar când lua PSD-iștii. Sau este independentă doar când se întâmplă lucrul ăsta,” amintind de faptul că USR și PNL contestă acum decizii ale instanțelor, deși în trecut le considerau „corecte” și „necesare
„PNL atacă justiția de dimineața până seara”
Liderul PSD spune că PNL critică sistemul judiciar doar pentru că unele decizii îi afectează pe liderii partidului.
„Avem un partid PNL care de dimineața până seara atacă justiția că nu le sunt pe plac anumite decizii ale justiției, care – ce să vezi – ating anumiți lideri ai PNL. Erau bune doar când erau legate de PSD.”
Referiri la cazuri din USR: „Cine? Friț, condamnat definitiv? Clotilde Armand?”
Grindeanu a amintit și situațiile juridice din USR, acuzând partidul că încearcă să influențeze forma finală a legilor din pachetul privind cariera publică și codul urbanismului.
„Acum există această dorință a lor de a ciunti. Cine, domnule? Friț, condamnat definitiv? Clotilde Armand? Cine? Avem un guvern demis de peste 70 de zile, cu un număr record de voturi. Avem un președinte de partid din acest rest de coaliție guvernamentală condamnat pentru conflict de interese. Avem un primar general acuzat că a ajuns primar general unși pagă bani pentru panouri. Singura politică publică a coaliției este înjurătura la adresa PSD”
Liderul PSD a mai acuzat PNL și USR că, în loc să se ocupe de proiectele legislative – având în vedere că se află, totuși, la guvernare – cele două formațiuni își consumă timpul în poziționări agresive la adresa social‑democraților.
„Până astăzi nu s-a trimis nimic la Parlament. Nimic din legea salarizării, din legea carierei publice, din codul urbanismului. Dar ei sunt revoltați. Singura politică publică a acestui rest de coaliție este înjurătura la adresa PSD-ului de dimineața până seara, a mai afirmat Grindeanu.”