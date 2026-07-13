Dosarul lui Iohannis, strămutat din cauza influenței fostului președinte. Cum a fentat statul

Publicat 13 iul. 2026, 23:57 Sursă Realitatea PLUS

Culisele unuia dintre cele mai urmărite procese din România ies acum la iveală. În dosarul de aproape un milion de euro al lui Klaus Iohannis, statul a cerut mutarea cauzei de la Sibiu, invocând relațiile, notorietatea și influența fostului președinte în orașul pe care l-a condus ani la rând. Cererea a fost admisă, iar procesul va continua într-un alt județ. Până la momentul difuzării materialului, fostul președinte Klaus Iohannis nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

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