Greva bate la ușa spitalelor: camerele de gardă funcționează, în unele județe, cu un singur medic

Publicat 13 iul. 2026, 10:28 Sursă Realitatea PLUS

Angajații din sănătate amenință cu greva! Aceștia susțin că scăderile salariale vor amplifica criza personalului din spitale. Totul în contextul în care în mai multe județe din țară, camerele de gardă sunt acoperite de un singur doctor.

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