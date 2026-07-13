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Social· 1 min citire

Greva bate la ușa spitalelor: camerele de gardă funcționează, în unele județe, cu un singur medic

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 10:28
SursăRealitatea PLUS

Angajații din sănătate amenință cu greva! Aceștia susțin că scăderile salariale vor amplifica criza personalului din spitale. Totul în contextul în care în mai multe județe din țară, camerele de gardă sunt acoperite de un singur doctor.

Măsurile de austeritate și modificările salariale generează tensiuni sociale tot mai mari. Sindicatele din sănătate au anunțat o grevă de avertisment pe 20 iulie și amenință cu grevă generală din 28 iulie, susținând că reducerea sporurilor și a veniturilor ar putea agrava deficitul de personal din spitale. Angajații solicită renunțarea la aceste măsuri și reluarea unui dialog real cu autoritățile.

În același timp, pensionarii militari contestă în instanță introducerea contribuției de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, cerând anularea măsurii și restituirea sumelor reținute.

Pe fondul protestelor și al negocierilor dintre sindicate și factorii politici, nemulțumirile sociale rămân ridicate și este posibil ca manifestațiile să continue.

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