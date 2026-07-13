Român rămas fără locuință în Italia, după o ceartă pentru 30 de euro. Ucraineanul care stătea în chire i-a incendiat casa

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 11:04

O dispută pornită de la o datorie de numai 30 de euro s-a transformat imediat într-o tragedie pentru două familii din provincia Arezzo, Italia. Un refugiat ucrainean, găzduit de un cetățean român, este acuzat că a incendiat intenționat apartamentul acestuia, iar flăcările au distrus și o a doua locuință. Potrivit presei italiene, bărbatul a fost arestat și încarcerat.

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