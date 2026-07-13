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Social· 1 min citire
Șocant! Mormântul tinerei ucise de Emil Gânj, vandalizat: familia fetei trece prin momente de coșmar
Mormânt vandalizat/ Captură video
Publicat13 iul. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS
La un an de la crima care a șocat România, familia Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, trăiește un nou coșmar. Mormântul tinerei a fost profanat. Rudele victimei se tem și cred că totul reprezintă o amenințare din partea criminalului care este în continuare de negăsit. Atenție, vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
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