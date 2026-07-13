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Șocant! Mormântul tinerei ucise de Emil Gânj, vandalizat: familia fetei trece prin momente de coșmar

Mormânt vandalizat/ Captură video

Mormânt vandalizat/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS

La un an de la crima care a șocat România, familia Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, trăiește un nou coșmar. Mormântul tinerei a fost profanat. Rudele victimei se tem și cred că totul reprezintă o amenințare din partea criminalului care este în continuare de negăsit. Atenție, vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

Descoperirea macabră a fost făcută de rudele fetei ucise. Aceștia au mers să îi aprindă o lumânare, iar acolo au găsit un țăruș înfipt în mormânt, legat cu un lanț de piatra funerară. Pe cealaltă parte a locului de veci, era legată o sfoară cu ciorapi.



Vandalizarea mormântului amplifică neliniștea familiei, care cere acum să se afle cine a recurs la acest gest și dacă există vreo legătură cu cazul criminalului căutat.

Recent, și mătușa tinerei a obținut un ordin de protecție împotriva lui Iacob Gânj, fratele lui Emil Gânj. Femeia a reclamat că a fost amenințată de două ori de fratele criminalului, înaintea unui termen de judecată din dosarul în care e martoră.

Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru crimă, nu a fost prins nici până astăzi. Deși autoritățile au desfășurat una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din ultimii ani și au oferit inclusiv o recompensă de 5.000 de euro pentru informații care să ducă la capturarea lui, bărbatul continuă să fie de negăsit. 

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