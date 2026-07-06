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Economie· 1 min citire
Consumul românilor scade abrupt: comerțul cu amănuntul, în cădere de 5,5% în primele cinci luni din 2026
Bani
Comerțul cu amănuntul a intrat pe minus în primele cinci luni ale anului, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Cifra de afaceri din retail (fără vânzările de autovehicule și motociclete) s-a redus cu 5,5% ca serie brută și cu 5,3% ca serie ajustată, prin comparație cu intervalul 1 ianuarie – 30 aprilie 2025.
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