Oamenii lui Bolojan, activați împotriva lui Nicușor Dan. Florin Roman lansează noi amenințări cu suspendarea președintelui

Publicat 29 iun. 2026, 12:17 Sursă Realitatea PLUS

Florin Roman, vicepreședinte al PNL, îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi contactat mai mulți parlamentari PNL înaintea votului. Liberalul vorbește și despre posibilitatea suspendării președintelui, potrivit Realitatea PLUS.

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