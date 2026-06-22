Zece persoane au murit înecate în Franța, într-o zi marcată de caniculă puternică

Zece persoane au murit duminică prin înec în Franța, într-o zi în care țara a fost afectată de o caniculă puternică, relatează AFP. Anunțul a fost făcut luni de un purtător de cuvânt al Securității Civile franceze, care a atras atenția asupra riscurilor crescute din această perioadă.
Temperaturile ridicate îi determină pe mulți oameni să meargă la scăldat pentru a se răcori, însă autoritățile avertizează că pericolul este mare atunci când oamenii intră în apă în locuri nesupravegheate. În acest context, Securitatea Civilă le cere oamenilor să aleagă doar zonele amenajate și monitorizate.
Zece morți prin înec într-o singură zi
Purtătorul de cuvânt al Securității Civile, Jérôme Boulanger, a declarat că ziua de duminică a fost una tragică la nivel național. Acesta a precizat că zece persoane și-au pierdut viața prin înec, în condițiile în care Franța se confruntă cu un val puternic de căldură.
”Pe plan naţional, ieri (duminică) a fost o zi marcată de zece morţi prin înec”, a anunțat Jérôme Boulanger la postul de radio Ici Paris-Ile-de-France.
Autoritățile nu au oferit, în informațiile transmise inițial, detalii despre locurile exacte în care s-au produs toate aceste tragedii. Mesajul principal al Securității Civile este însă legat de prevenție, mai ales în zilele cu temperaturi foarte ridicate.
Securitatea Civilă cere scăldat doar în locuri supravegheate
Securitatea Civilă franceză le recomandă oamenilor să se scalde doar în locuri supravegheate, unde există salvamari și unde intervenția poate fi rapidă în caz de pericol. Autoritățile atrag atenția că lacurile, râurile, zonele izolate sau locurile neamenajate pot ascunde riscuri mari, chiar și pentru persoanele care știu să înoate.
În perioadele de caniculă, riscul de înec poate crește, mai ales atunci când oamenii intră brusc în apă după expunere prelungită la soare sau când aleg zone în care curenții ori adâncimea nu sunt cunoscute. De aceea, autoritățile insistă ca populația să respecte indicațiile locale și să nu ignore avertismentele transmise în timpul valurilor de căldură.