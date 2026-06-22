Zece persoane au murit înecate în Franța, într-o zi marcată de caniculă puternică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 14:07

Zece persoane au murit duminică prin înec în Franța, într-o zi în care țara a fost afectată de o caniculă puternică, relatează AFP. Anunțul a fost făcut luni de un purtător de cuvânt al Securității Civile franceze, care a atras atenția asupra riscurilor crescute din această perioadă.

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