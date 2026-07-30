Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Bolojan îl salvează pe Fritz și sabotează PNRR. Legea ANI a picat în Senat

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 18:21
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan reușește să-l salveze pe domnul Fritz și sabotază PNRR, după ce legea ANI a picat în Senat.

A fost respinsă legea ANI, a integrității, după ce tocmai azi a fost dezbătută în Comisia Juridică a Senatului.

Partidele au venit cu amendamente, unul dintre amendamente fiind cel care prevedea ca persoanele pentru care există decizie definitivă privind incompatibilitatea sau conflictul de interese își vor pierde funcția sau mandatul, lucru care viza pe liderul USR, Dominic Fritz.

Deși în această dimineață lucrurile stăteau diferit pentru liderul USR, acum după mai multe ore, după ce au avut loc mai multe negocieri, Senatul a decis să respingă această lege.

Foarte important de menționat totuși că această lege va fi din nou depusă, iar săptămâna viitoare, deoarece sesiunea extraordinară va continua și se va încerca o nouă dezbatere pe această lege a integrității.

Este foarte important de văzut totuși dacă se vor respecta toate acele atribuții ale Agenției Naționale de Integritate în urma amendamentelor care au fost depuse de partidele.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

USRfritzbolojananiintegritatepnrr

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe