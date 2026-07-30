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Politica· 1 min citire
Bolojan îl salvează pe Fritz și sabotează PNRR. Legea ANI a picat în Senat
Dominic Fritz și Ilie Bolojan
Publicat30 iul. 2026, 18:21
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan reușește să-l salveze pe domnul Fritz și sabotază PNRR, după ce legea ANI a picat în Senat.
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