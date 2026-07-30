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Politica· 2 min citire

Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR / ECR): „Dacă statul român găsește bani pentru Ucraina, ar trebui să găsească și pentru agricultura și zootehnia românească!”

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR / ECR

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR / ECR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 17:05

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu acuză ANSVSA că nu a gestionat eficient restricțiile impuse exporturilor de animale și avertizează că sectorul zootehnic românesc riscă să piardă piețe externe importante din cauza lipsei unui plan de măsuri.

Aceasta solicită autorităților să sprijine agricultura și zootehnia românească și susține că statul trebuie să aloce resurse pentru fermierii români în aceeași măsură în care finanțează alte priorități.

„Statul român, prin ANSVSA, trebuia să reacționeze eficient, prin măsuri clare, încă de anul trecut de când Comisia a dispus interdicția exportului oilor către piața UE.

Mai bine de un an și jumătate ANSVSA nu a făcut nimic și acum se arată mirată de noua măsură a Comisiei. Ba mai mult, de la luarea acestei noi măsuri și până astăzi, ANSVSA nu s-a consultat cu experții pe care îi are, nu a făcut consultări și informări eficiente ale crescătorilor de animale, ci doar a aruncat vina pe aceștia, fără să vină cu o strategie concretă.

Comisia Europeană așteaptă de la România un plan de măsuri pentru combaterea pestei pentru a ridica interdicția de export, iar domnul Bociu de la ANSVSA nu livrează nimic coerent.

Zootehnia română este în pericol real de moarte. Piața țarilor arabe deja a găsit soluții de import din alte țări, precum Spania, pentru tot ceea ce România nu mai poate livra. Odată pierdută această piață, va fi aproape imposibil să o mai recuperăm.

Dacă statul român găsește bani pentru Ucraina, ar trebui să găsească și pentru agricultura și zootehnia românească!”, a declarat Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR/ECR.

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