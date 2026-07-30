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Politica· 2 min citire
Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR / ECR): „Dacă statul român găsește bani pentru Ucraina, ar trebui să găsească și pentru agricultura și zootehnia românească!”
Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR / ECR
Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu acuză ANSVSA că nu a gestionat eficient restricțiile impuse exporturilor de animale și avertizează că sectorul zootehnic românesc riscă să piardă piețe externe importante din cauza lipsei unui plan de măsuri.
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