Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR / ECR): „Dacă statul român găsește bani pentru Ucraina, ar trebui să găsească și pentru agricultura și zootehnia românească!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 17:05

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu acuză ANSVSA că nu a gestionat eficient restricțiile impuse exporturilor de animale și avertizează că sectorul zootehnic românesc riscă să piardă piețe externe importante din cauza lipsei unui plan de măsuri.

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