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Politica· 2 min citire

AUR demască ipocrizia lui Ilie Bolojan.”George Simion a purtat discuții cu toți liderii politici”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 18:29
Actualizat30 iul. 2026, 18:30
SursăRealitatea PLUS

Alianța pentru Unirea Românilor demască ipocrizia lui Ilie Bolojan, după ce premierul demis a afirmat că s-a întâlnit de două ori cu liderul formațiunii, George Simion, de la începutul anului și până în prezent. Formațiunea politică susține că astfel de întâlniri au avut loc cu toți liderii politici și îi acuză pe unii dintre aceștia că încearcă acum să ascundă dialogul purtat cu reprezentanții AUR.

”Nu putem să răspundem noi de ce unii dintre ei se ascund. Ceea ce putem să spunem noi este că avem patru partide, PSD-PNL-USR-UDMR, care nu sunt capabile să identifice o soluție de mai bine de 86 de zile pentru a garanta o majoritate parlamentară care să învestească un guvern cu puteri depline”, a transmis AUR.

”Anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion cred că de două ori”

Reacția formațiunii politice a venit la scurt timp după ce Ilie Bolojan a declarat că anul acesta s-a întâlnit de două ori cu George Simion.

”Anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion cred că de două ori. E... în condițiile în care... în plan parlamentar, în plan uman, oamenii vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oamenii și să am o relație civilizată.

Asta am făcut și cât am fost președintele Senatului, asta am făcut și în această perioadă și cu toți cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care au vicepreședinți, am căutat să am o relație civilizată pentru că asta ține de respectul între oameni și de respectul pentru românii care au votat”, a declarat Ilie Bolojan la un post de televiziune.

Reporter: „Dar de ce ați vorbit cu George Simion?”

Ilie Bolojan: „A fost o discuție pur și simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, ci pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta.”

Reporter: „Am putea crede că cei de la AUR s-au răzgândit în legătură cu susținerea Guvernului Veștea?”

Ilie Bolojan: „Nu mai rețin... Cred că a fost o discuție înainte de Guvernul Veștea.”

Reporter: „Credeți că a fost mai devreme?”

Ilie Bolojan: „Cred că a fost mai devreme.”

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