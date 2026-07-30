AUR demască ipocrizia lui Ilie Bolojan.”George Simion a purtat discuții cu toți liderii politici”

Publicat 30 iul. 2026, 18:29 Actualizat 30 iul. 2026, 18:30 Sursă Realitatea PLUS

Alianța pentru Unirea Românilor demască ipocrizia lui Ilie Bolojan, după ce premierul demis a afirmat că s-a întâlnit de două ori cu liderul formațiunii, George Simion, de la începutul anului și până în prezent. Formațiunea politică susține că astfel de întâlniri au avut loc cu toți liderii politici și îi acuză pe unii dintre aceștia că încearcă acum să ascundă dialogul purtat cu reprezentanții AUR.

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