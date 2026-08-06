Ungaria se topește! În Budapesta au fost înregistarte temperaturi de 42 de grade, record istoric

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 16:38

Ungaria se confruntă cu cel mai sever val de căldură din istoria măsurătorilor meteorologice. Capitala Budapesta a înregistrat cea mai caldă zi din istoria sa, în timp ce pe tot teritoriul țării s-au raportat nopți tropicale fără precedent.

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