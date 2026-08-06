Ungaria se topește! În Budapesta au fost înregistarte temperaturi de 42 de grade, record istoric

Ungaria se confruntă cu cel mai sever val de căldură din istoria măsurătorilor meteorologice. Capitala Budapesta a înregistrat cea mai caldă zi din istoria sa, în timp ce pe tot teritoriul țării s-au raportat nopți tropicale fără precedent.
Ungaria se confruntă cu cel mai sever val de căldură din istoria măsurătorilor meteorologice, după ce o masă de aer torid a adus temperaturi extreme și o presiune uriașă asupra rețelelor de apă și energie. Capitala Budapesta a înregistrat cea mai caldă zi din istoria sa, în timp ce pe tot teritoriul țării s-au raportat nopți tropicale fără precedent. Criza climatică a determinat autoritățile să introducă restricții severe privind consumul de resurse și să mobilizeze armata pentru a sprijini populația afectată.
Recorduri absolute la Budapesta și nopți tropicale de 28 °C
Mercurul din termometre a atins valoarea critică de 41,1 °C în Budapesta, depășind vechiul record de 41 °C înregistrat chiar la începutul acestei veri. Căldura sufocantă nu s-a retras nici pe timpul nopții: pe dealul János din capitală, minima nopții nu a coborât sub 28 °C, marcată oficial drept cea mai călduroasă noapte din istoria Ungariei.
Temperaturi de-a dreptul extreme s-au înregistrat și în localitatea Budakalász, unde termometrele au arătat 41,4 °C, valoare extrem de apropiată de recordul național de 42 °C stabilit pe 30 iunie la Szécsény.
Criza apei: Restricții în peste 600 de localități și intervenția armatei
Impactul secetei și al caniculei asupra infrastructurii de alimentare cu apă a devenit critic. Restricțiile privind consumul de apă potabilă au fost extinse în 629 de localități, 13 dintre acestea aflându-se sub cel mai înalt nivel de alertă. Pentru a preveni deshidratarea populației și a asigura resursele de primă necesitate, armata ungară a fost mobilizată pentru a transporta apă potabilă în zonele cele mai afectate.
Ministrul Mediului, László Gajdos, a lansat un apel ferm către populație, cerându-le cetățenilor să evite orice consum neesențial pentru a proteja rezervele destinate gospodăriilor. Potrivit oficialului, apelurile la responsabilitate au dat roade, consumul național de apă scăzând deja cu 9% în ultimele zile.
Nivelul scăzut al Dunării afectează producția de energie la centrala Paks
Seceta prelungită a afectat grav și sectorul energetic al țării, din cauza scăderii drastice a debitului Dunării. Centrala nucleară de la Paks, care asigură în mod normal aproximativ jumătate din necesarul de energie electrică al Ungariei, a fost forced să funcționeze la doar puțin peste 10% din capacitate din cauza incapacității de a asigura răcirea reactoarelor.
Situația a dat ușoare semne de ameliorare după ce nivelul fluviului a crescut cu nouă centimetri față de minimul istoric înregistrat duminică, permițând repunerea în funcțiune a unei turbine. Cu toate acestea, prim-ministrul Péter Magyar a avertizat că sistemul rămâne vulnerabil și a apelat la populație și companii să reducă voluntar consumul de energie electrică pe toată durata valului de căldură.
Valul de căldură extremă mătura Europa Centrală și de Sud
Fenomenele extreme din Ungaria se înscriu într-un tipar meteorologic periculos care a acaparat o mare parte din Europa Centrală și de Sud. Austria a doborât la rândul ei recordul național de temperatură în această săptămână, în timp ce Polonia s-a confruntat recent cu o maximă istorică de 40,5 °C înregistrată la Slubice.