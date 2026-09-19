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Extern· 2 min citire
Statul Major General ucrainean: Rusia a pierdut 1.516.430 de soldaţi în Ucraina începând cu 24 februarie 2022
FOTO: Arhivă
Rusia a pierdut aproximativ 1.516.430 de militari în Ucraina de la declanșarea invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022, potrivit unui bilanț publicat sâmbătă de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.
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