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Statul Major General ucrainean: Rusia a pierdut 1.516.430 de soldaţi în Ucraina începând cu 24 februarie 2022

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 16:29

Rusia a pierdut aproximativ 1.516.430 de militari în Ucraina de la declanșarea invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022, potrivit unui bilanț publicat sâmbătă de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Ucraina nu a făcut publice datele privind propriile pierderi

Bilanțul realizat de partea ucraineană include 1.520 de pierderi înregistrate în rândul forțelor ruse în ziua precedentă.

Potrivit raportului, forțele ruse au pierdut, de asemenea, 12.352 de tancuri, 25.357 de vehicule blindate de luptă, 150.922 de vehicule și cisterne pentru transportul combustibilului, 50.011 sisteme de artilerie, 2.143 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.657 de sisteme de apărare aeriană, 442 de avioane, 356 de elicoptere, 2.672 de vehicule terestre fără pilot, 35 de nave și ambarcațiuni, precum și două submarine.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei nu a făcut publice propriile pierderi înregistrate pe parcursul războiului, invocând motive de securitate operațională.

Rapoartele independente estimează sute de mii de victime în ambele tabere

Rapoarte realizate de think-tank-uri occidentale independente indică pierderi semnificativ mai mari în rândul forțelor ruse decât în cazul celor ucrainene. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estimează raportul pierderilor la „aproximativ 2,5:1 sau 2:1”.

Un raport publicat de CSIS în ianuarie 2026 estimează că Ucraina a înregistrat, cel mai probabil, între 500.000 și 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025. Dintre acestea, între 100.000 și 140.000 ar fi fost uciși în luptă (KIA).

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