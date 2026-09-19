Statul Major General ucrainean: Rusia a pierdut 1.516.430 de soldaţi în Ucraina începând cu 24 februarie 2022

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 16:29

Rusia a pierdut aproximativ 1.516.430 de militari în Ucraina de la declanșarea invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022, potrivit unui bilanț publicat sâmbătă de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

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