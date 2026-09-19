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Extern· 2 min citire
Alegeri parlamentare în Rusia, cu alerte și atacuri cu drone
Publicat19 sept. 2026, 11:05
Actualizat19 sept. 2026, 11:06
SursăRealitatea PLUS
România condamnă ferm alegerile organizate de Rusia în teritoriile ucrainiene ocupate și în Transnistria! Ministerul de Externe de la București transmite că desfășurarea este ilegală. Scrutinul pentru Duma de Stat din Rusia a început ieri și se desfășoară timp de trei zile, într-un climat politic strict controlat de Kremlin. Vladimir Putin a votat electronic, iar imaginile cu momentul au făcut rapid înconjurul internetului. Dictatorul spune că aceste alegeri sunt un indicator esențial al susținerii publice pentru războiul din Ucraina.
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