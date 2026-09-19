Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Alegeri parlamentare în Rusia, cu alerte și atacuri cu drone

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat19 sept. 2026, 11:05
Actualizat19 sept. 2026, 11:06
SursăRealitatea PLUS

România condamnă ferm alegerile organizate de Rusia în teritoriile ucrainiene ocupate și în Transnistria! Ministerul de Externe de la București transmite că desfășurarea este ilegală. Scrutinul pentru Duma de Stat din Rusia a început ieri și se desfășoară timp de trei zile, într-un climat politic strict controlat de Kremlin. Vladimir Putin a votat electronic, iar imaginile cu momentul au făcut rapid înconjurul internetului. Dictatorul spune că aceste alegeri sunt un indicator esențial al susținerii publice pentru războiul din Ucraina.

Comunicat dur din partea Ministerului Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe de la București condamnă organizarea, de către Rusia, a alegerilor pentru Duma de Stat în teritoriile ocupate ale Ucrainei, precum și deschiderea unor secții de votare în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău. România își reafirmă astfel sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și Republicii Moldova.

În zonele ocupate, urnele au fost transportate de soldați înarmați.

Aproximativ 111 milioane de alegători sunt chemați să aleagă cei 450 de deputați ai Dumei de Stat, într-un scrutin care are loc pentru prima dată de la declanșarea invaziei la scară largă asupra Ucrainei.

Președintele rus a votat electronic, de la biroul său, cel mai probabil, spun experții, de teama unui eventual atac.

Vladimir Putin prezintă alegerile drept o dovadă a sprijinului popular pentru armată și pentru politica Kremlinului. Totul, în timp ce numeroși candidați anti-război au fost împiedicați să intre în cursă. Partidul Rusia Unită este așteptată să își păstreze dominația în Duma de Stat.

În paralel, atacurile cu drone au afectat procesul electoral. La Soci, autoritățile au suspendat temporar votul și au închis toate cele 244 de secții din cauza unei amenințări cu drone, iar incidente similare au fost raportate și în alte regiuni.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

alegeri rusiavladimir putinrazboi rusia ucraina

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe