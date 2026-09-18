Creatorul desenului „Purcelușa Peppa”, jefuit de doi hoți români

Publicat 18 sept. 2026, 21:33 Actualizat 18 sept. 2026, 21:37 Sursă Realitatea PLUS

Creatorul celebrului desen animat „Purcelușa Peppa” a fost jefuit de hoții români. Infractorii au intrat în casa acestuia și au furat bunuri de lux în valoare de 65.000 de lire sterline. Ambii au fost arestați și condamnați la patru, respectiv 5 ani de închisoare.

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