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Creatorul desenului „Purcelușa Peppa”, jefuit de doi hoți români

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat18 sept. 2026, 21:33
Actualizat18 sept. 2026, 21:37
SursăRealitatea PLUS

Creatorul celebrului desen animat „Purcelușa Peppa” a fost jefuit de hoții români. Infractorii au intrat în casa acestuia și au furat bunuri de lux în valoare de 65.000 de lire sterline. Ambii au fost arestați și condamnați la patru, respectiv 5 ani de închisoare.

Hoții au participat la unul dintre cele mai mari jafuri de artă

Radu Dogaru, în vârstă de 41 de ani și Adrian Alempi, în vârstă de 34 de ani, au intrat în reședința lui Mark Baker, în valoare de 10 milioane de lire sterline, printr-o fereastră de la etajul întâi. Au plecat cu 15 genți de firmă, un ceas Rolex și bijuterii, arată presa străină.

După jaf, poliția i-a identificat și i-a pus sub supraveghere. Trei zile mai târziu, cei doi s-au deplasat la o casă mare din sud-vestul Londrei. Acolo au forțat un seif care conținea lingouri de aur, bijuterii, bani în dolari, lire sterline și euro, pașapoarte și alte obiecte. Ambii au fost arestați ulterior în timp ce se urcau într-un autobuz.

În trecut, cei doi fuseseră condamnați la închisoare în Olanda pentru rolul pe care l-au jucat într-unul dintre cele mai mari jafuri de opere de artă din lume, potrivit New York Post. Mai exact, în 2012, lucrări ale lui Monet, Picasso, Gauguin și Lucien Freud au fost furate în mai puțin de trei minute din Rotterdam. După ce și-au ispășit pedepsele, cei doi au călătorit în Marea Britanie, unde au continuat să dea spargeri.

Acum, Adrian Alempi a fost condamnat la cinci ani de închisoare, în timp ce Dogaru a fost condamnat la patru ani, după jaful din casa creatorului celebrului desen animat.

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