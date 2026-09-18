Scandal la o școală din Marea Britanie: 25 de elevi au fost suspendați pentru abateri minore. „A închis fermoarul prea zgomotos”

Un director interimar din Marea Britanie a stârnit controverse după ce 25 de elevi au fost suspendați la doar câteva zile de la începutul noului semestru. Printre comportamentele reclamate de părinți s-ar fi numărat închiderea prea zgomotoasă a unui fermoar, privitul pe fereastră sau întârzierea cu aproximativ un minut la oră. Conducerea școlii susține însă că suspendările au fost aplicate în urma unor acte repetate de sfidare și că măsurile fac parte din politica de disciplină a instituției.
25 de elevi, suspendați în primele zile de școală
Situația a apărut la Frome Community College, în Somerset, unde Dan Jeffries ocupă funcția de director interimar. La scurt timp după începerea semestrului, 25 de elevi au primit suspendări, fapt care a provocat reacții din partea unor familii, arată The Sun.
Potrivit relatărilor publicate de presa britanică, părinții au reclamat caracterul foarte strict al regulilor și modul în care acestea sunt aplicate. Unele familii au comparat atmosfera din școală cu cea dintr-o bază militară.
Printre exemplele menționate de părinți se află situații precum închiderea zgomotoasă a unui fermoar, privitul pe fereastră sau ajungerea la clasă cu un minut mai târziu.
O elevă ar fi fost suspendată după ce a râs nervos
Natalie Morris, mama unei eleve, a povestit că fiica sa ar fi fost suspendată în prima săptămână de școală după ce a râs nervos.
Femeia susține că fata are nevoi educaționale speciale și senzoriale și că începutul într-un mediu nou, înconjurată de persoane necunoscute, ar fi fost dificil pentru ea.
Potrivit mamei, reacția copilului ar fi trebuit privită și prin prisma acestor particularități, nu doar ca o abatere disciplinară.
Alți părinți au afirmat că regulile stricte au creat o atmosferă apăsătoare pentru elevi. Unul dintre aceștia a susținut că situația ar fi avut efecte asupra stării emoționale a copiilor, iar un elev s-ar fi ascuns în toalete pentru a evita eventualele probleme.
Părinții reclamă reguli prea stricte
Ann-Marie Ramsey este printre părinții care au criticat noul sistem disciplinar. Ea susține că opiniile familiilor nu sunt suficient ascultate și că elevii ajung să fie mustrați inclusiv pentru aspecte precum culoarea părului sau a unghiilor.
Aceste acuzații au alimentat nemulțumirea față de modul în care conducerea încearcă să impună noile reguli.
În același timp, există și părinți care susțin schimbarea de abordare. Liz Halliwell a declarat că este mulțumită de faptul că regulile sunt aplicate, în opinia sa, „corect și consecvent pentru toată lumea”.
Astfel, reacțiile familiilor nu sunt unanime, iar măsurile adoptate de conducere au generat opinii diferite în comunitatea școlară.
Directorul respinge acuzațiile privind întârzierile și uniforma
Dan Jeffries a oferit o explicație diferită față de cea prezentată de unii părinți. Directorul interimar susține că suspendările nu au fost acordate pentru probleme legate de uniformă sau pentru întârzieri izolate.
Potrivit acestuia, măsurile disciplinare au vizat cazuri de „sfidare” repetată.
Jeffries a explicat că, potrivit politicii interne a școlii, un elev trebuie să întrerupă lecțiile de patru ori înainte de a ajunge în situația de a fi suspendat.
Conducerea susține astfel că suspendările nu reprezintă o reacție la incidente minore luate separat, ci rezultatul unui comportament considerat repetitiv și perturbator.
„Prioritatea mea este o educație fără întreruperi”
Dan Jeffries, fost jucător de rugby, a afirmat că obiectivul său este ca fiecare elev să poată beneficia de un mediu educațional cât mai puțin perturbat.
Directorul a susținut că primele săptămâni în noua funcție au fost foarte bune și că majoritatea elevilor, părinților și angajaților ar fi sprijinit direcția pe care încearcă să o imprime școlii.
„Primele mele săptămâni au fost fantastice, iar vasta majoritate a elevilor, familiilor și personalului au oferit un sprijin copleșitor pentru această viziune comună”, a declarat Jeffries.
El a adăugat că informațiile distribuite online pot genera îngrijorări în rândul părinților și i-a îndemnat pe aceștia să discute direct cu reprezentanții instituției.
„Deși zvonurile online pot crea îngrijorare inutilă, ușa noastră este mereu deschisă”, a mai transmis directorul.