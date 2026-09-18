Scandal la o școală din Marea Britanie: 25 de elevi au fost suspendați pentru abateri minore. „A închis fermoarul prea zgomotos”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 sept. 2026, 16:29

Un director interimar din Marea Britanie a stârnit controverse după ce 25 de elevi au fost suspendați la doar câteva zile de la începutul noului semestru. Printre comportamentele reclamate de părinți s-ar fi numărat închiderea prea zgomotoasă a unui fermoar, privitul pe fereastră sau întârzierea cu aproximativ un minut la oră. Conducerea școlii susține însă că suspendările au fost aplicate în urma unor acte repetate de sfidare și că măsurile fac parte din politica de disciplină a instituției.

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