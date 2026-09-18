Putin trece sub control rusesc activele locale ale Nestle, Auchan și Leroy Merlin

Activele din Rusia ale unor mari companii occidentale au fost trecute sub administrare temporară printr-un decret semnat joi de președintele Vladimir Putin.
Măsura vizează participații deținute în Rusia de grupul elvețian Nestle, lanțul francez Auchan și fosta rețea de bricolaj Leroy Merlin, redenumită Lemana Pro în 2024.
Conform decretului, acțiunile acestor companii sunt transferate către o singură societate rusă, L.E.V. Management. Documentul prezidențial include și active aparținând unor filiale rusești ale companiei franceze de logistică FM Logistic.
Compania care preia participațiile are un singur angajat
L.E.V. Management a fost înființată la sfârșitul anului 2025 și este condusă de Andrei Krayushkin, general în Ministerul rus al Afacerilor Interne, potrivit publicației de investigații Novaya Gazeta Europa.
Publicația relatează că firma nu ar fi desfășurat activități comerciale până la sfârșitul anului 2025, conform documentelor contabile. Compania avea atunci un singur angajat, iar identitatea proprietarilor săi nu este cunoscută.
Novaya Gazeta Europa își are sediul în Letonia și este interzisă în Rusia, unde a fost desemnată „organizație indezirabilă”.
Ce se întâmplă cu activele Auchan
Decretul menționează transferul acțiunilor Auchan din Rusia deținute de compania franceză Sogepar.
Auchan și fosta rețea Leroy Merlin sunt controlate de familia franceză Mulliez și au fiecare zeci de magazine pe piața rusă.
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Auchan Rusia, compania are peste 33.000 de angajați și operează 241 de magazine în țară, dintre care 62 sunt hipermarketuri. În 2019, revista Forbes a desemnat Auchan drept cea mai mare companie străină care opera în Rusia.
Leroy Merlin a devenit Lemana Pro
Transferul referitor la fosta rețea Leroy Merlin are o structură diferită. Este vorba despre 99,993% dintre acțiunile din Rusia deținute de Scenari Holding LP, companie cu sediul în Emiratele Arabe Unite, precum și despre 0,007% dintre acțiunile deținute de grupul francez Adeo.
În martie 2023, Adeo anunțase că renunță la controlul Leroy Merlin în Rusia în favoarea conducerii locale. La sfârșitul aceluiași an, Scenari Holding a achiziționat lanțul de magazine de bricolaj.
În 2024, rețeaua a fost redenumită Lemana Pro.
Contactat joi seara de agenția de presă TASS, biroul de presă al Lemana Pro a declarat că nu a primit nicio informare din partea autorităților ruse despre procedură și a solicitat clarificări.
Și activele Nestle intră sub administrare temporară
Decretul lui Vladimir Putin include și activele din Rusia care aparțin Nestle Deutschland AG și Nestle Products Company.
Măsura vine după o perioadă în care numeroase multinaționale occidentale și-au redus sau au oprit activitatea în Rusia, în urma invaziei Ucrainei și a sancțiunilor economice impuse Moscovei de statele occidentale.
Unele companii au părăsit piața rusă, altele și-au suspendat operațiunile, în timp ce anumite active au fost confiscate și transferate către companii rusești.
Un alt brand din familia Mulliez a plecat din Rusia în 2022
Decathlon, un alt mare retailer controlat de familia Mulliez, și-a oprit operațiunile în Rusia în martie 2022, la începutul războiului. Compania a invocat atunci problemele de aprovizionare asociate sancțiunilor.
În cazul Auchan și Lemana Pro, decretul de joi intervine însă în condițiile în care cele două rețele au continuat să aibă o prezență importantă pe piața rusă.
Danone a trecut printr-o procedură similară
Rusia a preluat și activele locale ale companiei franceze Danone. Filiala rusă a gigantului alimentar a fost confiscată de stat în 2023, după care a fost vândută unui nepot al liderului cecen Ramzan Kadîrov.
Decretul publicat joi adaugă astfel noi active ale unor companii occidentale pe lista participațiilor din Rusia trecute sub administrare temporară.