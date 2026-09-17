Pățania unui tânăr: și-a luat concediu medical pentru bronșită, apoi a mers să fie DJ într-un club și s-a întâlnit cu șeful

Un angajat al unui service auto din Germania a ajuns în centrul unui litigiu de muncă după ce și-ar fi luat concediu medical pentru bronșită, iar câteva ore mai târziu ar fi mers să lucreze ca DJ într-un club de noapte din Hanovra. Situația a devenit și mai complicată în momentul în care, în local, s-a întâlnit chiar cu angajatorul său.
Șeful l-ar fi fotografiat în timpul serii, iar ulterior i-ar fi comunicat concedierea imediată. Bărbatul contestă însă măsura în instanță și susține că nu a încălcat obligațiile care îi reveneau.
Șeful l-a găsit în club după ce își luase concediu medical
Angajatul lucrează în mod obișnuit la recepția unui atelier auto. Potrivit informațiilor relatate de presa germană, acesta a anunțat că este bolnav și a prezentat un certificat medical pentru bronșită.
În aceeași zi, însă, bărbatul ar fi mers într-un club din Hanovra pentru a-și desfășura activitatea de DJ. Acolo a avut parte de o întâlnire neașteptată: în local se afla chiar șeful său, conform Bild, citat de 20 Minuten.
Angajatorul ar fi realizat o fotografie, iar ulterior a decis să îl concedieze fără respectarea perioadei obișnuite de preaviz.
Angajatul contestă concedierea în instanță
Bărbatul nu a acceptat decizia și a deschis o acțiune în instanță pentru contestarea concedierii. Cazul a ajuns în fața Tribunalului pentru Litigii de Muncă din Hanovra.
În cadrul procedurii, angajatul a susținut că, din punctul său de vedere, nu a făcut nimic greșit prin faptul că a prestat activitatea de DJ în perioada concediului medical.
Prima audiere nu a dus la o soluționare amiabilă a conflictului, astfel că litigiul continuă.
Patronul i-ar fi propus inițial o variantă de compromis
Potrivit informațiilor prezentate de presa germană, reprezentantul legal al angajatorului ar fi propus inițial o soluție prin care concedierea imediată să fie înlocuită cu una obișnuită, cu respectarea perioadei de preaviz.
Oferta ar fi fost însă retrasă după ce angajatul a solicitat plata salariului pe întreaga perioadă de preaviz.
Avocatul patronului a susținut că situația este incompatibilă cu motivul pentru care fusese acordat concediul medical, mai ales în condițiile în care certificatul indica bronșita.
Discuțiile cu ChatGPT ar putea deveni probe
Cazul are și o componentă neobișnuită. Potrivit publicației Bild, citată de 20 Minuten, angajatul ar fi folosit ChatGPT pe computerul de serviciu și ar fi rămas conectat la cont.
În conversațiile respective, bărbatul ar fi discutat despre situația sa și despre starea de sănătate, afirmând că, în general, este sănătos. De asemenea, i-ar fi cerut chatbotului sfaturi după ce fusese deja văzut de șef în club.
Aceste conversații ar putea deveni relevante în cadrul disputei, în funcție de modul în care sunt evaluate și de circumstanțele în care au fost obținute.
Litigiul dintre angajat și fostul său angajator nu a fost încă tranșat. Instanța urmează să stabilească dacă măsura concedierii imediate a fost justificată în aceste condiții.
O decizie în acest caz este așteptată la începutul anului 2027.