Pățania unui tânăr: și-a luat concediu medical pentru bronșită, apoi a mers să fie DJ într-un club și s-a întâlnit cu șeful

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 23:47

Un angajat al unui service auto din Germania a ajuns în centrul unui litigiu de muncă după ce și-ar fi luat concediu medical pentru bronșită, iar câteva ore mai târziu ar fi mers să lucreze ca DJ într-un club de noapte din Hanovra. Situația a devenit și mai complicată în momentul în care, în local, s-a întâlnit chiar cu angajatorul său.

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