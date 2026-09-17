Sfârșit cumplit pentru două mame date dispărute. Au fost găsite moarte într-o mașină scufundată în râu

O anchetă complexă a fost deschisă de autoritățile din Michigan după ce două tinere din South Bend, Indiana, care fuseseră date dispărute, au fost găsite decedate într-un autoturism scufundat în râul St. Joseph.
Vanessa Bautista, în vârstă de 24 de ani, și Alexa Navarro, de 23 de ani, dispăruseră duminică. Mașina în care se aflau a fost localizată marți seară în zona orașului Niles, la aproximativ 18 kilometri de South Bend.
Autoturismul, de culoare gri, a fost scos din apă, iar polițiștii au confirmat ulterior identitatea celor două victime. Deocamdată, circumstanțele exacte în care s-au produs decesele nu au fost stabilite.
Mașina ar fi căzut de la aproape 20 de metri
Potrivit informațiilor publicate de New York Post, incidentul s-ar fi produs în jurul orei 04:00, duminică dimineața. Vehiculul ar fi ieșit de pe carosabil și ar fi ajuns pe un terasament, de unde a coborât pe o pantă abruptă înainte să ajungă în râul St. Joseph.
În timpul coborârii, autoturismul ar fi lovit mai mulți copaci și alte obstacole. Acest traseu ar explica, potrivit șefului Poliției din Niles, James Millin, gradul ridicat de avariere al mașinii.
Oficialul a precizat că vehiculul a coborât aproximativ 18-21 de metri pe o pantă abruptă, fiind afectat de impacturile produse în timpul coborârii.
Polițiștii verifică și ipoteza unei urmăriri
Anchetatorii nu au stabilit încă exact ce s-a întâmplat înainte ca mașina să părăsească drumul. Poliția verifică mai multe scenarii, inclusiv o informație potrivit căreia una dintre cele două femei ar fi putut fi urmărită înainte de producerea incidentului.
James Millin a precizat că această pistă este verificată, însă, până la acest moment, anchetatorii nu au identificat indicii care să demonstreze că autoturismul ar fi fost împins sau scos în mod intenționat de pe șosea.
Investigația rămâne deschisă, iar polițiștii încearcă să stabilească succesiunea exactă a evenimentelor.
Autopsiile au fost efectuate
Cele două victime au fost găsite în haine care corespundeau descrierilor transmise după dispariție. Poliția a confirmat, de asemenea, că femeile se aflau în același autoturism cu care plecaseră.
Autopsiile au fost deja realizate, însă rezultatele complete nu sunt disponibile încă. Testele toxicologice ar putea dura câteva săptămâni.
Abia după finalizarea tuturor analizelor, anchetatorii vor putea determina cauza exactă a morții și vor avea mai multe elemente pentru a clarifica împrejurările tragediei.