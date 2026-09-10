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Accident grav în Elveția: mai mulți morți după ce un autocar turistic s-a răsturnat

Ambulanță (foto: profimedia)

Ambulanță (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 23:14

Mai multe persoane și-au pierdut viața, iar alte victime au fost rănite într-un accident grav produs joi seară în estul Elveției. Un autocar turistic s-a răsturnat pe șoseaua dintre localitățile Susch și Zernez, în cantonul Graubünden.

Poliția cantonală a transmis că accidentul a avut loc în zona Engadine, una dintre cele mai cunoscute regiuni alpine din Elveția, în apropierea accesului către Parcul Național Elvețian. Autoritățile au confirmat existența mai multor morți și răniți, fără să publice, deocamdată, bilanțul exact.

Poliția elvețiană confirmă mai multe victime

Echipele de intervenție au fost mobilizate la fața locului, iar mai multe elicoptere au participat la operațiunile de salvare și transport medical. Informațiile apărute în presa locală indică faptul că drumul a fost închis temporar pentru desfășurarea intervenției.

Nu este clar, în acest moment, cum s-a produs accidentul și de ce autocarul a părăsit carosabilul. Poliția din Graubünden nu a comunicat nici identitatea sau naționalitatea persoanelor implicate.

Potrivit unor relatări din presa elvețiană și olandeză, autocarul ar aparține operatorului turistic neerlandez Oad. Reprezentanții asociației operatorilor de turism din Țările de Jos au indicat că la bord s-ar fi aflat 48 de pasageri, însă nu au oferit un bilanț al victimelor.

Anchetatorii încearcă să stabilească toate împrejurările accidentului. Autoritățile elvețiene urmează să ofere detalii suplimentare după finalizarea primelor verificări de la locul tragediei. Poliția a confirmat că accidentul a avut loc între Susch și Zernez și că sunt mai multe persoane decedate și rănite.

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