Accident grav în Elveția: mai mulți morți după ce un autocar turistic s-a răsturnat

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 23:14

Mai multe persoane și-au pierdut viața, iar alte victime au fost rănite într-un accident grav produs joi seară în estul Elveției. Un autocar turistic s-a răsturnat pe șoseaua dintre localitățile Susch și Zernez, în cantonul Graubünden.

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