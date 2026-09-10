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Extern· 2 min citire
Accident grav în Elveția: mai mulți morți după ce un autocar turistic s-a răsturnat
Ambulanță (foto: profimedia)
Mai multe persoane și-au pierdut viața, iar alte victime au fost rănite într-un accident grav produs joi seară în estul Elveției. Un autocar turistic s-a răsturnat pe șoseaua dintre localitățile Susch și Zernez, în cantonul Graubünden.
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